Confirman identidad de Kimberly Marisol, tras hallazgo de restos en Chilpancingo

Kimberly Marisol desapareció el 31 de octubre. Foto: (FGE)

Kimberly Marisol Sánchez Merino, de 13 años, fue identificada tras analizar los restos localizados recientemente en el cerro de El Huiteco, en Chilpancingo,. La menor que había sido reportada como desaparecida a finales de octubre.

La identificación fue realizada por los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de diversas pruebas forenses aplicadas al cuerpo.

La dependencia notificó que los resultados de los estudios periciales y genéticos coincidieron plenamente con la información proporcionada por los padres, lo que permitió establecer con certeza la identidad de la menor. Tras esta confirmación, la familia inició los trámites correspondientes ante el Servicio Médico Forense (Semefo) para reclamar los restos y proceder a las diligencias funerarias.

Se activó una alerta violeta. Foto: (FGE)

Kimberly Marisol estudiaba en la Escuela Secundaria Técnica Lázaro Cárdenas del Río número 30, ubicada en la misma zona donde fue vista por última vez. La adolescente fue reportada como desaparecida la tarde del 31 de octubre, cuando se encontraba afuera de una tienda Oxxo situada frente a las instalaciones de la Policía Municipal, sobre el libramiento Chilpancingo–Tixtla. Su ausencia fue registrada inicialmente en la Alerta Ámber, donde se detallaba que la menor fue vista en la colonia Alianza Popular, también en la capital del estado.

De acuerdo con información de Quadratín Guerrero, el pasado lunes 24 de noviembre, habitantes del poblado de El Huiteco reportaron el hallazgo de restos humanos en una zona cercana al cerro. Autoridades acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de una mujer, iniciando entonces las investigaciones para determinar su identidad. Este hallazgo movilizó de inmediato a la familia de Kimberly, quienes se encontraban en la búsqueda de información sobre su paradero desde su desaparición.

El miércoles 26 de noviembre, familiares de la menor realizaron una marcha en Chilpancingo para exigir a la Fiscalía avances en la búsqueda y localización de Kimberly. Durante la manifestación, la madre declaró que un día antes había acudido al Semefo, donde observó la ropa del cuerpo localizado en El Huiteco y señaló que coincidía con la vestimenta que llevaba su hija el día que desapareció. Esta observación incrementó la preocupación de la familia y aceleró las exigencias de esclarecimiento.

La FGE confirmó que se hicieron las investigaciones correspondientes para identificar a la menor de edad+. (FGJE Tlaxcala)

Posteriormente, la FGE realizó las pruebas genéticas correspondientes, las cuales confirmaron que el cuerpo hallado el domingo en el poblado de El Huiteco pertenecía efectivamente a Kimberly Marisol, información que fue comunicada formalmente a los familiares el 28 de noviembre.

El caso ha generado profunda consternación en la comunidad escolar, así como entre vecinos de Chilpancingo, donde diversas organizaciones han reiterado el llamado a garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la familia ha solicitado que las investigaciones continúen hasta esclarecer las circunstancias del fallecimiento y deslindar responsabilidades.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación y continuará las diligencias para esclarecer lo ocurrido en esta lamentable situación.