México

CDMX recibirá diciembre con frío: activan alerta amarilla por bajas temperaturas

Protección Civil de la Ciudad de México emitió recomendaciones para los capitalinos debido a este pronóstico

Continuarán las temperaturas bajas para
Continuarán las temperaturas bajas para el amanecer de este lunes 1 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce

El último mes del 2025 llegó y será recibido en la Ciudad de México con bajas temperaturas al amanecer de este próximo lunes 1 de diciembre, de acuerdo a la información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este domingo 30 de noviembre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que será una alcaldía de la capital del país la que registrará temperaturas bajas para el amanecer de este próximo lunes 1 de diciembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a la demarcación que resultará afectada o vivir en ella.

Protección Civil de la CDMX
Protección Civil de la CDMX prevé temperaturas bajas para el amanecer de este próximo lunes 1 de diciembre. Foto: Cuartoscuro.

Se trata de la alcaldía: Tlalpan, la que registrará temperaturas bajas para el amanecer de este próximo lunes 1 de diciembre.

Protección Civil de la Ciudad de México mencionó que esta alcaldía de la capital del país mencionada anteriormente registrará temperaturas bajas y será activada la alerta amarilla.

Ante esto, lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las bajas temperaturas esperadas para la mañana de este lunes 1 de diciembre.

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en esta alcaldía para la mañana de este lunes 1 de diciembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 01:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en la alcaldía mencionada anteriormente para el amanecer de este lunes 1 de diciembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 55 5683 22222.

Protección Civil de CDMX activó
Protección Civil de CDMX activó alerta amarilla por bajas temperaturas. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este lunes 1 de diciembre en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.

