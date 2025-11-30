Alerta por frente frío número 17 en México: ¿Qué estados esperan lluvias, heladas y vientos fuertes este 30 de noviembre?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.
México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en el estado del tiempo dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.
El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.
Pronóstico del tiempo para este 30 de noviembre
El nuevo frente frío número 17 se desplazará rápidamente sobre el norte y noreste del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del golfo de México y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en:
- Tamaulipas
Fuertes en:
- Veracruz
E intervalos de chubascos en:
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
La masa de aire polar asociada al frente originará un nuevo descenso de las temperaturas en la Mesa del Norte, así como viento de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la costa de:
- Tamaulipas
A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán descenso de temperatura sobre el noroeste de la República Mexicana; así como lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en:
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
El ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del norte, occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Tamaulipas (costa)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Veracruz (región Huasteca Alta)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca)
- Querétaro (región Sierra Gorda)
- Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja y Sierra de Tenango)
- Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental)
- Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca)
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Estado de México
- Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Papaloapan)
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:
- Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec)
- Tamaulipas
Disminuyendo en el transcurso del día.
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:
- Golfo de California
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
¿Cuáles son las temperaturas estimadas?
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Puebla (suroeste)
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas (istmo)
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Sinaloa
- Morelos
- Puebla (suroeste)
- Veracruz
- Campeche
- Yucatán
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:
- Baja California
- Sonora
- Zacatecas
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Morelos
En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.
Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.
Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.