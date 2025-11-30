Alerta por frente frío número 17 en México: ¿Qué estados esperan lluvias, heladas y vientos fuertes este 30 de noviembre?

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en el estado del tiempo dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 30 de noviembre

El avance del nuevo frente frío trae consigo precipitaciones y ráfagas peligrosas. (Cuartoscuro)

El nuevo frente frío número 17 se desplazará rápidamente sobre el norte y noreste del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del golfo de México y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en:

Tamaulipas

Fuertes en:

Veracruz

E intervalos de chubascos en:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

La masa de aire polar asociada al frente originará un nuevo descenso de las temperaturas en la Mesa del Norte, así como viento de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la costa de:

Tamaulipas

A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán descenso de temperatura sobre el noroeste de la República Mexicana; así como lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

El ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del norte, occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Tamaulipas (costa)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Veracruz (región Huasteca Alta)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca)

Querétaro (región Sierra Gorda)

Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja y Sierra de Tenango)

Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca)

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Papaloapan)

Tabasco

Campeche

Yucatán

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec)

Tamaulipas

Disminuyendo en el transcurso del día.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

Golfo de California

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

¿Cuáles son las temperaturas estimadas?

Las temperaturas mínimas alcanzan valores negativos en áreas montañosas. (Cuartoscuro)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Puebla (suroeste)

Guerrero

Oaxaca

Chiapas (istmo)

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Sinaloa

Morelos

Puebla (suroeste)

Veracruz

Campeche

Yucatán

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Morelos

En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.

Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.