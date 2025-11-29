México

Xóchitl Gálvez insinúa que Sheinbaum “removió” a Gertz Manero para perseguir a la oposición

La ex candidata reclama a la Presidenta por el cambio de dirigencia en la FGR

Xóchitl reclamaba a Sheinbaum por el caso Gertz. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El pasado 27 de noviembre, Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), misma que fue aprobada por legisladoras y legisladores en la Cámara Alta, poniendo así fin a más de seis años de gestión del fiscal en dicha institución.

Gertz Manero explicó la razón de su salida de la FGR asegurando que estaba aceptando un cargo ofrecido por la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador de un “país amigo” aún sin especificar.

Durante la “Mañanera del pueblo” del 27 de noviembre, Sheinbaum aseguró que había recibido una carta por parte del Senado de la República: “la estoy analizando con los abogados, Consejería Jurídica y el día de mañana les informamos”; sin embargo, aseguró que Gertz Manero no le había manifestado deseos de renunciar a su cargo.

Xóchitl Gálvez exige respuestas a Claudia Sheinbaum

Xóchitl Gálvez acusó que la presidenta buscar "perseguir opositores"

A través de un video publicado en sus redes sociales, la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez recordó a la Presidenta de México la carta del Senado a la que se refirió durante su mañanera:

“Presidenta, hablemos con la verdad. Usted dijo el jueves que había recibido un documento y que habría que analizarlo. Pero resulta que el fiscal dijo que ya había recibido una invitación a una embajada. ¿Ya había decidido remover al fiscal? ¿Por qué motivo, Presidenta?“.

Aunado a esto, Xóchitl criticó la forma en la que Gertz Manero abandonó el puesto e insinuó que Sheinbaum buscaba “perseguir” a la oposición con el cambio de administración en la FGR:

“Lo cierto es que la salida del fiscal es totalmente desaseada. Usted ya tiene todo el control de los órganos autónomos. ¿Para qué quiere tanto poder? ¿Para perseguir criminales? ¿Para combatir la corrupción de sus compañeros de partido? ¿O para perseguir opositores?“.

La “carta de renuncia” de Gertz Manero: el texto completo

FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Esta fue la carta que Gertz Manero hizo llegar al Senado respectivo al final de su gestión como Fiscal General de la República:

Muy distinguida Señora Presidenta Senadora:

Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento.

Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República.

Debido a lo anterior y en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a Usted, respetuosamente, tenga a bien informar lo anterior al Pleno del Senado de la República; a efecto de que, si así lo estimara conveniente el Órgano Legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento, con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia.

Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado Mexicano.

ATENTAMENTE

Alejandro Gertz Manero.

