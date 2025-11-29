Rescatan a niña de 6 años encerrada y con golpes en Azcapotzalco; detienen a su madre por maltrato

(Freepik)

Una niña de seis años de edad fue rescatada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de ser hallada encerrada en una vivienda y con visibles señales de maltrato físico, en un inmueble ubicado en la colonia Pro Hogar, en la alcaldía Azcapotzalco. En el mismo hecho, la madre de la menor fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, acusada presuntamente de violencia familiar.

De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, los hechos se registraron luego de que los uniformados recibieran un reporte ciudadano sobre una menor en riesgo dentro de un domicilio ubicado en la calle 15. Ante la emergencia, los policías acudieron de inmediato al sitio para verificar la situación.

Al arribar al inmueble, uno de los habitantes del lugar atendió a los oficiales y les informó que en la parte posterior de la vivienda se encontraba una niña encerrada, además de que en ocasiones anteriores había escuchado que era agredida por su madre. El vecino, al notar la gravedad de la situación, permitió el ingreso de los policías al predio para que acudieran en auxilio de la menor.

Una vez dentro, los uniformados observaron a la niña pidiendo ayuda a través de una de las ventanas, visiblemente alterada y en estado de vulnerabilidad. De inmediato, los policías procedieron a su rescate, logrando sacarla del encierro y ponerla a salvo. Al realizar una primera revisión, los oficiales se percataron de que la pequeña presentaba moretones en diversas partes del cuerpo, lo que confirmaba la sospecha de presunto maltrato.

Poco después del rescate, la madre de la menor arribó al domicilio, momento en el que los elementos de la SSC le informaron sobre el señalamiento en su contra. La mujer fue detenida de manera inmediata y trasladada ante un agente del Ministerio Público, quien será el encargado de definir su situación jurídica por el posible delito de violencia familiar.

En tanto, la niña fue puesta bajo resguardo de las autoridades ministeriales, quienes activaron los protocolos de protección a menores víctimas de violencia. La menor fue trasladada para recibir una valoración médica integral, con el objetivo de determinar la gravedad de las lesiones y su estado de salud general. Asimismo, se inició la búsqueda de familiares cercanos que puedan hacerse cargo de ella, mientras se desarrollan las investigaciones.