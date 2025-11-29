México

Por qué Claudia Sheinbaum no ha dado a conocer a qué Embajada será asignado Gertz Manero

La nueva encomienda de la mandataria ha generado “disgusto” entre políticos de oposición, quienes no ven como “causa grave” el motivo de la renuncia del exfiscal

Claudia Sheinbaum explica la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR para ser embajador mexicano . Crédito: Youtube / CEPROPIE

El día de ayer, 28 de noviembre de 2025, se dio a conocer la carta de renuncia del ahora exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, decisión que ha estado llena de incertidumbre y opiniones en contra por parte de políticos de oposición, aunque lo único que se sabe es que se asumirá un cargo como “Embajador de un país amigo”, la duda persiste, ¿Qué país será?

Medios de comunicación y en redes sociales se preveía que la presidenta Claudia Sheinbaum diera a conocer cuál sería el país elegido para que Gertz Manero asuma la nueva encomienda, sin embargo, no lo precisó en la Mañanera del Pueblo. Pero la mandataria sí despejó la duda sobre por qué no ha dado a conocer qué Embajada asumirá el exfuncionario:

“Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país, y hasta que no se acepte las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla”.

Exfiscal acepta nueva encomienda y nombra a Ernestina Godoy como encargada interina

Ante los distintos cuestionamientos de la prensa sobre el posicionamiento de Gertz Manero a su propuesta, Sheinbaum se limitó a comentar: “Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta”.

Claudia Sheinbaum encomendó a Gertz
Claudia Sheinbaum encomendó a Gertz Manero para ocupar una "Embajada de un país amigo", sin que hasta el momento se sepa qué país será. (Foto: REUTERS/Henry Romero/File Photo)

Agregó que previo a su salida de la Fiscalía General de la República, nombró a Ernestina Godoy como encargada:

“Él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas, porque la Constitución y la ley de la fiscalía, establece que se queda una persona encargada de una área, no me acuerdo cómo se llama (control competencial) dentro de la fiscalía a cargo está establecido en la ley, y que es quien se queda a cargo de la fiscal”.

Exconsejera jurídica de presidencia se despide del gabinete de Sheinbaum

Ernestina Godoy Ramos asumió el cargo de fiscal especial de Control Competencial en la FGR a nivel federal tras haber renunciado ayer a su posición dentro del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La exconsejera jurídica de la Presidencia de la República confirmó su dimisión y su integración al nuevo puesto federal.

A través de su cuenta de X, la ahora fiscal escribió:

“Quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor desde el 1º de octubre de 2024. Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por la confianza que depositó en mí para acompañar este Gobierno y ser parte del proyecto histórico de la Cuarta Transformación”.

Conforme a la ley, la titular interina concluyó:

“Tras la presentación de mi renuncia y de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la Fiscalía General de la República, he sido nombrada como Titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial. Por ello informo; tendré la responsabilidad constitucional de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República”.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumGertz ManeroFGRPolítica MexicanaMorenaPANPRIErnestina Godoymexico-noticias

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Este es el ganador que

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

Xóchitl Gálvez insinúa que Sheinbaum

Melate, Revancha y Revanchita: resultados
Procesan al secretario general de

Este es el ganador que

"La Selección Mexicana está trabajando

