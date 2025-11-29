PAN no teme llegada de Ernestina Godoy a la FGR: “Terror no le tenemos a nadie”

El dirigente del PAN afirma que "no temen" llegada de Ernestina Godoy a la FGR. (Foto: @JorgeRoHe/ Gobierno de México)

La decisión del Senado de la República de considerar como “causa grave” la salida de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) ante una invitación diplomática ha despertado dudas y críticas al interior de la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN).

Cabe recordar que el día de ayer, la salida del ahora exfiscal se mantuvo entre silencios e incertidumbre, luego de que la Mesa Directiva convocará a las y los legisladores a una sesión que dio inicio a las 10:00 de la mañana, sin un orden del día aprobado, pero que tras un largo periodo de tiempo, la noticia fue confirmada alrededor de las 18:00 horas.

La aceptación de la renuncia de Gertz Manero trajo consigo opiniones en contra, ya que senadores de oposición no vieron gravedad en su motivo para dejar el cargo, entre señalamientos de posible “presión” y un nuevo nombramiento “sospechoso” ofrecido por la presidenta Claudia Sheinbaum, la solicitud fue aprobada por Morena y sus aliados.

Gobierno debe precisar el por el que Gertz Manero dejó el cargo

Este 28 de noviembre de 2025, Jorge Romero, presidente nacional del PAN, puso en tela de juicio el criterio utilizado para separar a Alejandro Gertz Manero de la fiscalía, subrayando que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum debe precisar si el motivo estuvo relacionado con las funciones que desempeñaba el funcionario o con las omisiones en su actuar.

Jorge Romero advirtió que el término utilizado para aceptar renuncia de Gertz Manero podría ser "malo" por marcar un precedente. (Foto: @JorgeRoHe)

En conferencia de prensa, Romero sostuvo que el antecedente fijado por el Senado podría emplearse a conveniencia en el futuro, expresando: “Ahora, acaba de ser malo de marcar como precedente de causa grave... que te inviten a trabajar a otro lugar. ¿Qué tiene eso de grave? Es un precedente que siempre lo van a querer usar”.

El dirigente panista negó que en su partido exista preocupación ante la eventual llegada de Ernestina Godoy a la FGR, pese a que durante su gestión como fiscal en la Ciudad de México se iniciaron investigaciones en torno al llamado “Cártel Inmobiliario”.

Romero aclaró que Acción Nacional está a la espera de conocer quién asumirá legalmente la fiscalía y manifestó: “Terror no le tenemos a nadie, gracias a Dios. Aquí estamos las mujeres y los hombres de bien que tenemos temor de Dios y ya”.

Destitución del exfiscal es “violar la ley”, advierte Ricardo Anaya

Por su parte, Ricardo Anaya, el coordinador de las y los senadores del PAN, ha denunciado que la remoción se realizó sin respetar los parámetros que exige la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y calificó la resolución como un atropello al orden constitucional.

Al tomar la palabra, el político panista sostuvo que el procedimiento seguido para avalar la renuncia del titular anterior se apartó de los lineamientos legales: “El día de ayer se violó de manera flagrante la ley, porque la Ley Orgánica de la Fiscalía establece con absoluta claridad que única y exclusivamente por causa grave, así calificada por el Senado, puede renunciar quien ocupe la Fiscalía General de la República”.

Ricardo Anaya recordó que el PAN votó en contra de la renuncia de Gertz Manero. (Senadores PAN)

Enfatizó que la justificación utilizada por la mayoría morenista, la invitación al exfiscal para asumir una embajada, no cumple con el requisito de “causa grave” que marca la ley: “Eso es claramente violar la ley, pisotear la ley, no respetar el Estado de derecho”.

Anaya destacó que la convocatoria legislativa no buscó analizar el desempeño de la fiscalía, sino determinar si el documento presentado reunía las condiciones legales para procesar la renuncia: “No se nos convocó ayer a hacer un balance sobre el trabajo de la fiscalía, se nos convocó a evaluar si ese documento planteaba o no una causa grave y claramente no la planteaba y es por eso que nuestro voto fue en contra”.

Anaya detalla proceso a seguir en el Senado para designar nuevo fiscal

El proceso institucional para designar a la nueva o nuevo fiscal se encuentra ya en marcha, tal como lo anunció Laura Itzel Castillo en la sesión del día de ayer, por lo que el registro de candidaturas quedó abierto y, en los próximos días, la Junta de Coordinación Política y el pleno del Senado construirán una lista de hasta diez nombres. Esa selección pasará a manos de la presidenta de la República, quien elegirá una terna definitiva para remitirla nuevamente al Senado. Allí, los aspirantes comparecerán antes de que el pleno elija, mediante mayoría calificada, a quien ocupará de manera permanente el cargo.

“Lo que el país necesita es una fiscalía autónoma, independiente, profesional, que no se use de manera facciosa para perseguir opositores y que sí se use para perseguir a quienes cometen delitos, a quienes violan la ley”, puntualizó Anaya, asegurando que esa será la línea intransigente de su bancada durante el proceso.