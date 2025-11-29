Estadio GNP Seguros se prepara para recibir a Dua Lipa: este será el clima en CDMX los días de concierto

El cierre de la gira mundial de Dua Lipa tendrá lugar en la Ciudad de México, donde la artista británica ha programado tres presentaciones en el Estadio GNP Seguros. Estos conciertos están previstos para los días 1, 2 y 5 de diciembre, y cada espectáculo dará inicio a las 21:00 horas, conforme a los datos proporcionados por Ticketmaster.
La decisión de Dua Lipa de concluir su Radical Optimism Tour en la capital mexicana subraya la relevancia de este destino en su itinerario internacional. El recinto elegido, el Estadio GNP Seguros, será el escenario donde la cantante interpretará su repertorio, que incluirá los temas más representativos de su carrera y, posiblemente, algunos covers, aunque la información sobre el setlist definitivo aún no ha sido confirmada.
Clima para Dua Lipa en CDMX
La expectativa en torno a estos conciertos es elevada, ya que marcan el final de una gira que ha recorrido múltiples países y que encuentra en la Ciudad de México su punto culminante. Los asistentes podrán disfrutar de la actuación de Dua Lipa en un horario unificado para las tres fechas, lo que facilita la organización y la llegada del público al recinto.
Respecto al clima durante los conciertos de Dua Lipa: Según Meteored, el clima de CDMX el 1 de diciembre a las 9 de la noche será con un cielo parcialmente nuboso, 16 grados y no habrá probabilidad de lluvia. Para el 2 de diciembre la temperatura será un poco más alta: 17 grados, además de nubes y claros, y no lloverá. Para el viernes 5 de diciembre habrá nubles y claros, no habrá lluvia y la temperatura será de 18 grados.
Posible setlist de Dua Lipa en CDMX
- Training Season
- End of an Era
- Break My Heart
- One Kiss
- Whatcha Doing
- Levitating
- These Walls
- Maria
- Physical
- Electricity
- Hallucinate
- Illusion
- Falling Forever
- Happy for You
- Love Again
- Anything for Love
- Be the One
- New Rules
- Dance the Night
- Don’t Start Now
- Houdini
Objetos prohibidos y no prohibidos para los conciertos de Dua Lipa en CDMX
No prohibidos:
- Lentes de sol
- Baterías externas para celulares
- Tapones para oídos
- Toallas y tampones (pieza individual encapsulada)
- Medicamentos con receta médica
- Binoculares sin láser (sujetos a revisión)
- Maquillaje en polvo
- Sombreros y gorras
- Gel antibacterial en envases de hasta 100 ml
- Cámaras no profesionales (incluye instantáneas y desechables)
- Banderas sin asta, con un máximo de 1 metro de largo
- Bloqueadores solares en envases de hasta 100 ml
- Bolsas o mochilas que no excedan 10x15x30 cm (preferentemente transparentes de plástico, vinil o PVC)
- Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11x16 cm
- Bolsas de almacenamiento transparentes tipo ziploc o similares (medianas)
- Cangureras que no excedan 11x16 cm
Objetos no permitidos
- Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)
- Equipos profesionales de grabación de video o audio
- Accesorios para cámaras (como bastones para selfies, GoPros, estuches, trípodes, etc.)
- Pilas, a excepción de baterías externas para celulares
- Dispositivos electrónicos grandes (laptops, iPads, tabletas y lectores electrónicos)
- Ropa, disfraces o artículos personales que bloqueen la visión de otras personas
- Cigarrillos, cajetillas abiertas o cerradas, vapes y encendedores
- Comida o bebidas
- Paraguas o sombrillas
- Drogas o sustancias ilegales
- Rayos láser y luces químicas
- Medicamentos de venta libre
- Armas
- Aerosoles
- Drones
- Cadenas largas o joyería con picos