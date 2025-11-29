Estadio GNP Seguros se prepara para recibir a Dua Lipa: este será el clima en CDMX los días de concierto

Dua Lipa lista para sus shows en México. - crédito @dualipa / Instagram

El cierre de la gira mundial de Dua Lipa tendrá lugar en la Ciudad de México, donde la artista británica ha programado tres presentaciones en el Estadio GNP Seguros. Estos conciertos están previstos para los días 1, 2 y 5 de diciembre, y cada espectáculo dará inicio a las 21:00 horas, conforme a los datos proporcionados por Ticketmaster.

La decisión de Dua Lipa de concluir su Radical Optimism Tour en la capital mexicana subraya la relevancia de este destino en su itinerario internacional. El recinto elegido, el Estadio GNP Seguros, será el escenario donde la cantante interpretará su repertorio, que incluirá los temas más representativos de su carrera y, posiblemente, algunos covers, aunque la información sobre el setlist definitivo aún no ha sido confirmada.

Clima para Dua Lipa en CDMX

Dua Lipa cerrará su gira en CDMX (Archivo)

La expectativa en torno a estos conciertos es elevada, ya que marcan el final de una gira que ha recorrido múltiples países y que encuentra en la Ciudad de México su punto culminante. Los asistentes podrán disfrutar de la actuación de Dua Lipa en un horario unificado para las tres fechas, lo que facilita la organización y la llegada del público al recinto.

Respecto al clima durante los conciertos de Dua Lipa: Según Meteored, el clima de CDMX el 1 de diciembre a las 9 de la noche será con un cielo parcialmente nuboso, 16 grados y no habrá probabilidad de lluvia. Para el 2 de diciembre la temperatura será un poco más alta: 17 grados, además de nubes y claros, y no lloverá. Para el viernes 5 de diciembre habrá nubles y claros, no habrá lluvia y la temperatura será de 18 grados.

Posible setlist de Dua Lipa en CDMX

Dua Lipa deslumbrará en el GNP Seguros (Archivo)

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

Maria

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Falling Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

New Rules

Dance the Night

Don’t Start Now

Houdini

Objetos prohibidos y no prohibidos para los conciertos de Dua Lipa en CDMX

Durante su gira actual, Dua Lipa está cantando temas de los países a los que visita. Foto: Glamour

No prohibidos:

Lentes de sol

Baterías externas para celulares

Tapones para oídos

Toallas y tampones (pieza individual encapsulada)

Medicamentos con receta médica

Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

Maquillaje en polvo

Sombreros y gorras

Gel antibacterial en envases de hasta 100 ml

Cámaras no profesionales (incluye instantáneas y desechables)

Banderas sin asta, con un máximo de 1 metro de largo

Bloqueadores solares en envases de hasta 100 ml

Bolsas o mochilas que no excedan 10x15x30 cm (preferentemente transparentes de plástico, vinil o PVC)

Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11x16 cm

Bolsas de almacenamiento transparentes tipo ziploc o similares (medianas)

Cangureras que no excedan 11x16 cm

Objetos no permitidos

Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)

Equipos profesionales de grabación de video o audio

Accesorios para cámaras (como bastones para selfies, GoPros, estuches, trípodes, etc.)

Pilas, a excepción de baterías externas para celulares

Dispositivos electrónicos grandes (laptops, iPads, tabletas y lectores electrónicos)

Ropa, disfraces o artículos personales que bloqueen la visión de otras personas

Cigarrillos, cajetillas abiertas o cerradas, vapes y encendedores

Comida o bebidas

Paraguas o sombrillas

Drogas o sustancias ilegales

Rayos láser y luces químicas

Medicamentos de venta libre

Armas

Aerosoles

Drones

Cadenas largas o joyería con picos