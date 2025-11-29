México

Estadio GNP Seguros se prepara para recibir a Dua Lipa: este será el clima en CDMX los días de concierto

Prepárate bien para los tres shows que dará la intérprete de “Rules”

Guardar
Dua Lipa lista para sus
Dua Lipa lista para sus shows en México. - crédito @dualipa / Instagram

El cierre de la gira mundial de Dua Lipa tendrá lugar en la Ciudad de México, donde la artista británica ha programado tres presentaciones en el Estadio GNP Seguros. Estos conciertos están previstos para los días 1, 2 y 5 de diciembre, y cada espectáculo dará inicio a las 21:00 horas, conforme a los datos proporcionados por Ticketmaster.

La decisión de Dua Lipa de concluir su Radical Optimism Tour en la capital mexicana subraya la relevancia de este destino en su itinerario internacional. El recinto elegido, el Estadio GNP Seguros, será el escenario donde la cantante interpretará su repertorio, que incluirá los temas más representativos de su carrera y, posiblemente, algunos covers, aunque la información sobre el setlist definitivo aún no ha sido confirmada.

Clima para Dua Lipa en CDMX

Dua Lipa cerrará su gira
Dua Lipa cerrará su gira en CDMX (Archivo)

La expectativa en torno a estos conciertos es elevada, ya que marcan el final de una gira que ha recorrido múltiples países y que encuentra en la Ciudad de México su punto culminante. Los asistentes podrán disfrutar de la actuación de Dua Lipa en un horario unificado para las tres fechas, lo que facilita la organización y la llegada del público al recinto.

Respecto al clima durante los conciertos de Dua Lipa: Según Meteored, el clima de CDMX el 1 de diciembre a las 9 de la noche será con un cielo parcialmente nuboso, 16 grados y no habrá probabilidad de lluvia. Para el 2 de diciembre la temperatura será un poco más alta: 17 grados, además de nubes y claros, y no lloverá. Para el viernes 5 de diciembre habrá nubles y claros, no habrá lluvia y la temperatura será de 18 grados.

Posible setlist de Dua Lipa en CDMX

Dua Lipa deslumbrará en el
Dua Lipa deslumbrará en el GNP Seguros (Archivo)
  • Training Season
  • End of an Era
  • Break My Heart
  • One Kiss
  • Whatcha Doing
  • Levitating
  • These Walls
  • Maria
  • Physical
  • Electricity
  • Hallucinate
  • Illusion
  • Falling Forever
  • Happy for You
  • Love Again
  • Anything for Love
  • Be the One
  • New Rules
  • Dance the Night 
  • Don’t Start Now
  • Houdini

Objetos prohibidos y no prohibidos para los conciertos de Dua Lipa en CDMX

Durante su gira actual, Dua
Durante su gira actual, Dua Lipa está cantando temas de los países a los que visita. Foto: Glamour

No prohibidos:

  • Lentes de sol
  • Baterías externas para celulares
  • Tapones para oídos
  • Toallas y tampones (pieza individual encapsulada)
  • Medicamentos con receta médica
  • Binoculares sin láser (sujetos a revisión)
  • Maquillaje en polvo
  • Sombreros y gorras
  • Gel antibacterial en envases de hasta 100 ml
  • Cámaras no profesionales (incluye instantáneas y desechables)
  • Banderas sin asta, con un máximo de 1 metro de largo
  • Bloqueadores solares en envases de hasta 100 ml
  • Bolsas o mochilas que no excedan 10x15x30 cm (preferentemente transparentes de plástico, vinil o PVC)
  • Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11x16 cm
  • Bolsas de almacenamiento transparentes tipo ziploc o similares (medianas)
  • Cangureras que no excedan 11x16 cm

Objetos no permitidos

  • Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)
  • Equipos profesionales de grabación de video o audio
  • Accesorios para cámaras (como bastones para selfies, GoPros, estuches, trípodes, etc.)
  • Pilas, a excepción de baterías externas para celulares
  • Dispositivos electrónicos grandes (laptops, iPads, tabletas y lectores electrónicos)
  • Ropa, disfraces o artículos personales que bloqueen la visión de otras personas
  • Cigarrillos, cajetillas abiertas o cerradas, vapes y encendedores
  • Comida o bebidas
  • Paraguas o sombrillas
  • Drogas o sustancias ilegales
  • Rayos láser y luces químicas
  • Medicamentos de venta libre
  • Armas
  • Aerosoles
  • Drones
  • Cadenas largas o joyería con picos

Temas Relacionados

Dua LipaEstadio GNP SegurosCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Zootopia y Toy Story compiten por ser la película más vista de Disney+ México este fin de semana

El estreno de Zootopia 2 en cines el 27 de noviembre repuntó la popularidad de la primera película de la franquicia en la plataforma de streaming de Disney

Zootopia y Toy Story compiten

Detienen a policía municipal de Michoacán implicado en un feminicidio y tortura, aún faltan 8 por ser aprehendidos

El fiscal del estado señaló que no se han cumplimentado las órdenes de aprehensión porque los uniformados se declararon con covid-19

Detienen a policía municipal de

Estas son las posibles fechas de publicación del Spotify Wrapped, según los anuncios de años anteriores

El esperado informe anual está a la vuelta de la esquina y millones de usuarios ya especulan sobre la fecha en que podrán compartir sus artistas y canciones más escuchados

Estas son las posibles fechas

“No tienes nada”: Emma Coronel comparte su experiencia tras declararse culpable por lavado de dinero y narcotráfico

La exreina de belleza se sinceró sobre las repercusiones que tuvo compartir su vida junto a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en el documental de Oxygen

“No tienes nada”: Emma Coronel

Este sábado entra en vigor la Ley contra la extorsión: endurece penas con hasta 42 años de prisión

Claudia Sheinbaum publicó el decreto en el DOF el pasado 28 de noviembre de 2025

Este sábado entra en vigor
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a policía municipal de

Detienen a policía municipal de Michoacán implicado en un feminicidio y tortura, aún faltan 8 por ser aprehendidos

Harfuch se reúne con representantes de transportistas y acuerda fortalecer seguridad en carreteras

Cuatro muertos y seis heridos por balacera en bar “La Resaca” de Tula, Hidalgo

“El Cenizo” recibe 20 años de cárcel: era el líder más buscado de Los Caballeros Templarios en Uruapan, Michoacán

Una mujer y dos hombres fueron asesinados en balacera en Centro Histórico de Dolores Hidalgo, Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Conoce los podcast más exitosos

Conoce los podcast más exitosos de Spotify México este fin de semana

Zootopia y Toy Story compiten por ser la película más vista de Disney+ México este fin de semana

Miss Universo deja claro si la mexicana Fátima Bosch abandona o no la corona con este video

Stranger Things despide México con el ‘Upside Down’ en plena CDMX: esto cuestan los boletos con descuento

Tefi Valenzuela exige derecho de réplica a TV Azteca tras declaraciones de Eleazar Gómez en La Granja VIP

DEPORTES

WWE Survivor Series War Games

WWE Survivor Series War Games 2025: cartelera, a qué hora y dónde verlo en vivo el evento desde México

Kenti Robles despeja dudas y asegura que México Femenil jugará sin presión rumbo a Brasil 2027

Bárbaro Cavernario destroza a Místico y Soberano Jr. en la Leyenda Azul y Claudio Castagnoli se alza con el titulo pesado del CMLL

Matías Grande reflexiona sobre un 2025 clave y proyecta su camino hacia la siguiente justa olímpica

Palmeiras vs Flamengo: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Final de la Copa Libertadores 2025 desde México