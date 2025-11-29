Claudia Sheinbaum promete que Tren Maya de carga reducirá el precio de la gasolina en el sur del país

Sheinbaum destaca utilidad del Tren Maya en cuanto al tema del precio de gasolina. (Foto: @MaraLezama)

La tarde de este sábado 29 de noviembre de 2025, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, destacó desde Quintana Roo la doble utilidad que tendrá el Tren Maya, un proyecto que se ha impulsado desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el cual se ha repetido desde entonces que tendrá repercusiones positivas en el precio de la gasolina.

“El Tren Maya no solo va a ser de pasajeros, sino de carga. Ya va avanzado. Hoy en la tarde vamos a visitar la obra del Tren Maya de carga. ¿Para qué es eso? Para que pueda haber más distribución de gasolina y baje el precio de la gasolina aquí en el sureste de nuestro país”, afirmó la presidenta.

Una promesa de Andrés Manuel López Obrador en el desarrollo de la zona sur del país

El expresidente Andrés Manuel López Obrador fue quien realizó la promesa inicial de este proyecto y llevó a cabo el proceso de licitación; el costo total de la megaobra superó los 500 mil millones de pesos, pese a que en sus inicios se presupuestaron 150 mil millones y que solo contempla vías y trenes para pasajeros.

“Vamos a construir un ferrocarril moderno de mil 500 kilómetros, ferrocarril para pasajeros, para el turismo y para carga para beneficio de cinco estados: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, aseguró el exmandatario en 2018.

El objetivo siempre estuvo en impulsar el crecimiento de la región sur del país:

“Se va a comunicar una de las regiones de más importancia cultural en el mundo, no hay en otras partes una región en el mundo con tanta riqueza cultural como esta región de florecimiento de cultura maya”.

El Tren Maya fue una proyecto impulsado desde la administración de Andrés Manuel López Obrador. (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Sheinbaum entrega viviendas en Quintana Roo

Durante el acto en Playa del Carmen, Quintana Roo, se entregaron 193 escrituras gestionadas por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y se otorgaron 497 liberaciones de hipoteca pertenecientes al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (Fovissste). En este evento del programa Vivienda para el Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 225 viviendas nuevas presentes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

“Me comprometí a que íbamos a ser un gobierno cercano al pueblo y aquí estamos con ustedes, nunca nos vamos a divorciar del pueblo de México, somos uno solo, gobierno y pueblo. Y me comprometí, nos comprometimos todo el equipo, a que íbamos a construir un millón 200 mil viviendas en el sexenio para quien menos tiene, para quien gane entre uno y dos salarios mínimos y hoy estamos entregando vivienda para Playa del Carmen”, comentó la presidenta.

Hasta ahora, la administración actual ha reestructurado más de dos millones de créditos, aplicando descuentos e incluso condonaciones del monto total adeudado. Sheinbaum enfatizó que una de las prioridades de su gobierno consiste en transformar cinco millones de créditos impagables, originados bajo esquemas neoliberales que perjudicaron a miles de trabajadores en todo México.