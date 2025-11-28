México

Stranger Things 5: qué esperar de los próximos episodios y cuándo estrena el Volumen 2 en México

Luego del caótico estreno, a Hawkins aún le quedan algunas horas épicas antes de decir adiós para siempre

Stranger Things 5: cuándo se
Stranger Things 5: cuándo se estrenan los próximos episodios en México y qué esperar del Volumen 2

La espera terminó y los fans de Stranger Things por fin pudieron ver los primeros episodios de la quinta y última temporada, un evento que, tras su estreno el 26 de noviembre hizo vibrar a México y a todo el fandom global. Sin embargo, ahora la pregunta obligada es: ¿cuándo podremos ver los siguientes capítulos y qué esperar del cierre de Hawkins y sus héroes?

El cierre del Volumen 1 de Stranger Things 5 dejó a los fans llenos de preguntas y expectación para lo que se viene en diciembre. Y es que el final del cuarto episodio verdaderamente es uno de los mejores cliffhangers que hemos visto en la serie, uno que dejó más preguntas que respuestas y las ansias a tope.

El Upside Down, finalmente al descubierto

La escena inicial de la
La escena inicial de la temporada cinco sugiere un nostálgico retorno al Upside Down con Noah Schnapp. (Créditos: Netflix)

A poco menos de un mes del estreno de los siguientes tres episodios, los hermanos Duffer han dejado pistas claras sobre el siguiente gran giro de la serie: por fin conoceremos el verdadero origen y naturaleza del Upside Down, uno de los mayores misterios del mundo de Hawkins.

En entrevista reciente con Deadline, los Duffer confirmaron que la segunda parte será definitiva para desentrañar “qué es el Upside Down”. Después de años de pistas y revelaciones parciales, el público podrá entender los secretos del otro lado, marcando un antes y un después en la narrativa de la serie.

Max y Holly

Max en "Stranger Things" -
Max en "Stranger Things" - Sadie Sink

El papel de Max y Holly será esencial. Hay que recordar que ambas estarán atrapadas en los recuerdos de Henry, lo que podría desencadenar un cambio en la historia.

Jamie Campbell Bower (Vecna) adelantó que hay un momento “crucial” más adelante en la historia. Así lo explicó:

“No puedo expresar con claridad cuánto le frustra [que Max esté ahí], porque hay un momento crucial más adelante en la historia, y ella es sin duda el catalizador de algo”.

¿Volverá Kali?

Kaki volverá para el Volumen
Kaki volverá para el Volumen 2 de Stranger Things 5. (Netflix)

Otra de las sorpresas es el regreso de Kali, la “hermana” de Once, que sólo apareció por segundos al final del primer volumen. Los hermanos Duffer ya habrían hablado de esta situación para Deadline.

“No creíamos que pudiéramos terminar la historia de Stranger Things sin traerla de vuelta. Y creo que a medida que avanzas en el segundo volumen, realmente ves cómo encaja en la narrativa y en el viaje de Once”, explicaron.

¿Habrá más muertes?

Stranger Things 5 - Final
Stranger Things 5 - Final explicado del volumen 1 (Créditos: Netflix)

Por último, los Hermanos Duffer aseguraron que, aunque habrá sorpresas y tensión, sin duda Stranger Things no es Game of Thrones.

“La serie no es Juego de Tronos. Espero que sorprenda a la gente. Pero no hay una Boda Roja, si es eso lo que preguntas. Sería deprimente”, le aseguraron a Variety.

Así que todo apunta a que, pese al drama, la mayoría de los protagonistas podría sobrevivir al capítulo final de Hawkins.

¿Cuándo saldrá el Volumen 2 de Stranger Things?

Stranger Things. (Captura de video)
Stranger Things. (Captura de video)

Netflix sorprendió a todo mundo no sólo por lanzar los capítulos en horario estelar, sino por dividir la temporada en tres bloques para que el final sea toda una experiencia de maratón colectiva. Si ya devoraste el Volumen 1 y sientes el vacío que sólo el Upside Down puede dejar, apunta bien estas fechas:

  • Volumen 2: llega el 25 de diciembre de 2025 a las 7 PM (tiempo del centro de México), con tres episodios más que se anticipan clave para descifrar el destino de Vecna, Eleven y el resto de Hawkins.
  • Capítulo final: la despedida definitiva será el 31 de diciembre de 2025 a las 7 PM, con un episodio épico de tres horas que promete cerrar todos los cabos.

Este formato de lanzamientos —que rompe el tradicional modelo de temporada completa en un solo día— busca mantener la intensidad de la discusión, elevar la emoción y probablemente burlar otra caída masiva del sistema por la desesperación de los fans.

La recta final

Imagen de 'Stranger Things'
Imagen de 'Stranger Things'

Stranger Things se despide tras casi una década de conquistar a millones, creando un fenómeno -ahora generacional- que trasciende la televisión.

Los episodios finales prometen responder las preguntas pendientes y dejar a Hawkins en lo alto del cine y la televisión digital.

A preparar las botanas y mantener el calendario a la vista: la recta final de Stranger Things sólo acaba de empezar.

