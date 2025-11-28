México

Sigue estos hábitos para desintoxicar tu cuerpo previo a los festejos decembrinos

Estas prácticas favorecen al funcionamiento fisiológico de ciertos órganos para evitar daños a la salud

La mejor manera de cuidar
Foto: (iStock)

La proximidad de las celebraciones decembrinas suele traducirse en un aumento de comidas copiosas y bebidas calóricas, lo que lleva a especialistas en nutrición y bienestar a recomendar estrategias preventivas para fortalecer los hábitos saludables antes de la temporada festiva.

Este enfoque, que se centra en la preparación del organismo mediante prácticas sencillas y sostenibles, busca optimizar el funcionamiento corporal y minimizar el impacto de los excesos propios de las fiestas.

Aunque el cuerpo humano dispone de sistemas naturales de depuración —como el hígado, los riñones, los pulmones, la piel y el sistema digestivo—, los días previos a las festividades representan una oportunidad para ajustar rutinas y favorecer la eficiencia de estos órganos. Los expertos subrayan que la clave no reside en dietas extremas, sino en la adopción de medidas que refuercen los procesos fisiológicos ya existentes.

Esta prácticas ayudan a evitar
Foto: (iStock)

Uno de los pilares fundamentales es la hidratación. Mantener una ingesta adecuada de agua simple a lo largo del día contribuye al equilibrio corporal, facilita la función renal y digestiva, regula la temperatura y permite el transporte eficiente de nutrientes. Se aconseja limitar el consumo de bebidas azucaradas y, como alternativa, incorporar infusiones sin azúcar —como té verde, manzanilla o jengibre—, que aportan sabor sin añadir calorías.

El segundo eje consiste en incrementar el consumo de alimentos frescos y de fácil digestión. Frutas y verduras ricas en fibra, como la manzana, la piña, la papaya, las espinacas, el brócoli y el pepino, favorecen el tránsito intestinal y proporcionan vitaminas y antioxidantes.

A esto se suma la recomendación de incluir cereales integrales, leguminosas y grasas saludables presentes en frutos secos, semillas o aguacate. Reducir de manera temporal los alimentos ultraprocesados, fritos, altos en sodio o con azúcares añadidos puede generar una sensación de ligereza y evitar la inflamación abdominal.

El movimiento moderado también desempeña un papel relevante en la preparación física previa a las fiestas. No se requiere de rutinas intensas: caminatas de 20 a 30 minutos, estiramientos, yoga o ejercicios de movilidad resultan suficientes. La constancia supera a la intensidad, y la actividad física no solo mejora el metabolismo y reduce el estrés, sino que también ayuda a regular el apetito y a elevar el estado de ánimo.

Estos hábitos ayudan a mantener
Foto: (iStock)

El descanso adecuado es otro factor esencial, aunque a menudo subestimado. Durante el sueño, el cuerpo lleva a cabo procesos de reparación celular y equilibrio hormonal. Dormir entre siete y ocho horas por noche puede traducirse en mayor energía, mejor digestión y una mayor capacidad para afrontar el estrés característico de la temporada.

Frente a la creencia de que es conveniente “guardar apetito” o adoptar una actitud permisiva antes de diciembre, los especialistas sugieren evitar el consumo de alcohol y comidas muy pesadas en los días previos. Esta precaución disminuye la probabilidad de malestares y facilita que el organismo procese mejor los alimentos durante las celebraciones.

La propuesta de los expertos no se basa en la restricción, sino en un enfoque de bienestar integral. La llamada “desintoxicación” previa a las fiestas implica ajustes realistas en la rutina diaria: priorizar la hidratación, optar por una alimentación natural, mantener el movimiento y asegurar un descanso reparador. Estas acciones permiten llegar a diciembre con mayor energía, mejor digestión y una sensación general de bienestar.

