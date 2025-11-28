México

Sheinbaum acusa que grupos de ultraderecha extranjeros buscan intervenir en México, señala a la oposición de promover injerencismo

La presidenta criticó que políticos de la oposición recurran a gobiernos extranjeros para tratar temas de México

Sheinbaum acusó que hay grupos
Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que hay grupos de ultraderecha en el extranjero que buscan intervenir en México y acusó a los partidos de oposición de promover el injerencismo en el país.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria afirmó que las críticas provenientes del exterior están motivadas por una preferencia hacia “gobiernos de las élites” y apuntó que estos sectores conservadores utilizan principalmente las redes sociales para atacar a gobiernos impulsados por el pueblo.

“Si hay desde fuera quienes no les gusta transformación de México, quienes no les gusta gobiernos del pueblo, prefieren gobiernos de las élites, que actúen contra el pueblo y desde afuera sí hay mucho interés en que no siga la transformación en México, de grupos de ultraderecha, ni siquiera son los gobiernos, son grupos muy muy conservadores que se alían y utilizan las redes sociales principalmente para descalificar a los gobiernos democráticos”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum denunció que a esto suma que en México existen actores que respaldan o promueven la injerencia extranjera al solicitar apoyos fuera del país.

Por ello, consideró que esto representa un momento clave para definir posturas sobre la soberanía nacional, lo cual aseveró no es polarizar al pueblo, sino definir una posición política.

“El problema es que hay algunos aquí que los están llamado y a que además van a Estados Unidos a pedir intervención, si es momento para que cada quien tome su posición. Quiénes están por la soberanía, por que pueden no pensar como nosotros, pero es muy distinto eso a estar llamando a la intervención extranjera, entonces, quién está por la intervención y quién no, también es un momento de definición de quien está por gobiernos del pueblo y quien no, por que eso no es polarizar, es sencillamente tomar una posición frente a un debate”, concluyó.

La acusación de la presidenta Sheinbaum ocurre a dos días de que una comitiva del Partido Acción Nacional (PAN) acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington para solicitar que analice la situación de la libertad de expresión en México, con énfasis en los hechos ocurridos durante la marcha de la “Generación Z” del 15 de noviembre en la Ciudad de México.

Los legisladores y representantes del partido denunciaron violencia policial, detenciones arbitrarias y el uso de armas por parte de agentes durante la manifestación juvenil.

También solicitaron que la CIDH pida al gobierno mexicano informes sobre posibles casos de represión y la situación de los agentes señalados por violaciones a derechos humanos.

Jorge Triana, vocero del PAN, explicó que entregar estas denuncias no supone buscar injerencia extranjera, sino agotar los mecanismos del sistema interamericano del cual México forma parte.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina del jueves pasado, cuestionó al PAN por acudir a instancias internacionales y defendió que en México existen libertades y canales institucionales suficientes para tratar este tipo de casos, acusando a la oposición de desafiar la soberanía nacional al internacionalizar las denuncias.

