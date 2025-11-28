Sentencian a hombre que transportaba casi tres toneladas de marihuana en bloques de cemento

(FGR)

Un sujeto que llevaba casi tres toneladas de marihuana en Oaxaca fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por su responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de transporte, lo anterior como resultado de un procedimiento abreviado.

Los hechos fueron informados por la Fiscalía General de la República (FGR) el 27 de noviembre. El sujeto sentenciado es Gabriel “V”, quien fue capturado junto con un vehículo en la carretera 190, tramo Tapachula-Juchitán.

El Ministerio Público presentó las pruebas ante el juez, lo que derivó en la sentencia de más de seis años de prisión.

Fue en febrero pasado que dicho hombre fue capturado en Oaxaca, la FGR inició una carpeta de investigación derivada de una denuncia por parte de un ciudadano que refería el paso de un tráiler que pasaría por Oaxaca con diverso paquetes con marihuana.

Conductor, vehículo y sustancio fueron asegurados (FGR)

Marihuana con valor millonario

La droga fue ocultada al interior de paquetes de cemento como muestran las imágenes compartidas por la institución.

Gabriel “V” fue detenido junto con dos mil 905 kilos 150 gramos ocho miligramos de marihuana, además de una bolsa de plástico en la que había más de 27 gramos de la misma sustancia.

Si bien el informe de la FGR no detalla el día en que fue asegurada la marihuana, en febrero pasado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre el arresto de un sujeto que llevaba tres toneladas de marihuana en un vehículo.

“En Santiago Niltepec, elementos del Ejército Mexicano, GN y FGR detuvieron a una persona a bordo de un vehículo, a quien le aseguraron tres toneladas de marihuana. El costo de la droga asegurada es de 11.2 millones de pesos”, es parte de lo resaltado por la institución encabezada por Omar García Harfuch.

Parte de la sustancia asegurada (Especial)

Aseguran cocaína en un tambo en Oaxaca

Por su parte, en mayo pasado fue detenido el conductor de una vehículo que transportaba más de 250 kilogramos de cocaína. El hombre detenido conducía un camión que pasó por un punto de revisión y control, sitio en el que elementos de la Guardia Nacional hallaron los paquetes con droga escondidos en un tambo.

El sujeto referido, las sustancias repartidas en diversos paquetes y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En dicha ocasión los agentes incautaron:

253 kilos de cocaína .

10 envoltorios con cristal .

10 envoltorios con marihuana .

Cinco envoltorios con polvo blanco cocaína.