México

Ricardo Monreal ve avance en negociaciones con productores: “Los temas más importantes sí van a quedar atendidos”

El diputado de Morena mantiene reuniones con productores y organizaciones campesinas sobre la Ley de Aguas

Guardar
Ricardo Monreal advierte que no lograrán dar solución completa a todas las demandas de productores, pero sí "las más importantes" Crédito: X@RicardoMonrealA

“Los temas más importantes sí van a quedar atendidos”, declaró Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), durante declaraciones en la Cámara de Diputados, en el marco de las negociaciones sobre la nueva Ley de Aguas.

En medio de la discusión parlamentaria y la presión de productores agrícolas de varios estados, este viernes 28 de noviembre de 2025, Monreal Ávila afirmó que el diálogo con los sectores involucrados ha permitido incorporar modificaciones clave al dictamen.

El legislador explicó los avances en el proceso, la dinámica de negociación entre legisladores y representantes de los distintos sectores productivos, y sumó su respaldo a los cambios consensuados para asegurar un marco legal que atienda las necesidades del campo mexicano.

Monreal reconoce trabajo de Claudia Sheinbaum en materia del campo

El coordinador del grupo parlamentario de Morena detalló el proceso de consultas y ajustes en la iniciativa, destacando la apertura para escuchar y atender las preocupaciones planteadas en reuniones recientes. “Me reuní con 19 estados del país. Ayer todavía me reuní con 5 estados, creo que era Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes y Querétaro, Zacatecas”, afirmó, al recalcar la pluralidad de voces incluidas.

Monreal Ávila agradeció especialmente la disposición tanto del director de Conagua, Efraín Morales, como de la presidenta Claudia Sheinbaum, para considerar las demandas y modificar el texto legal inicial. “Lo que ella dijo hoy en la mañana lo suscribo. De lo que se trata es que no haya acaparamiento del agua, que no haya uso indebido del agua, que no se venda el agua, que no se destine a fines distintos a los que la concesión se refiere y que no haya impunidad”.

Ricardo Monreal mantiene reuniones con
Ricardo Monreal mantiene reuniones con productores y organizaciones campesinas para dialogar en materia de Ley de Aguas. (Foto: @RicardoMonrealA)

El legislador explicó que las mesas técnicas se mantienen activas desde las 08:00 de la mañana junto con el equipo técnico y autoridades de Conagua, realizando “aclaraciones y precisiones” sobre los temas fundamentales para los productores. “Vamos a incorporar el mayor número de inquietudes. No vamos a poder lograr todo, pero vamos a avanzar en los temas fundamentales”.

Demandas de productores serán atendidas “en su mayoría”

Sobre los próximos pasos, Monreal Ávila informó que espera que las comisiones tengan el dictamen listo en breve: “Hoy quisiera yo que las comisiones tuvieran el dictamen. Están trabajando en eso. Tendría cinco días para estudiarlo y para valorarlo, ya con las modificaciones. Estamos hablando que estaríamos reuniéndonos el próximo miércoles en comisiones y, si se puede, el mismo miércoles se turna al pleno y si no el jueves”.

Sobre la satisfacción de los productores respecto al acuerdo, el coordinador de Morena consideró que “en la mayor parte se van a atender” sus demandas. Obviamente, en un acuerdo y en una negociación no se tiene todo, no se logra todo, es una negociación. Pero yo estoy de acuerdo, me pongo del lado de los productores y estoy seguro que los temas sustanciales, los temas más importantes sí van a quedar atendidos en esta ley”.

Monreal Ávila subrayó el carácter bicameral del proceso legislativo, recordando que el dictamen aún deberá pasar al Senado para su discusión y posible modificación.

Tras salida de Gertz Manero de la FGR, Monreal destaca perfil de Godoy

El diputado zacatecano abordó la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal General de la República, descartó que existan causas graves o presiones externas. “Yo tenía una opinión positiva; la tenía y la tengo. La opinión que yo tengo sobre el exfiscal Alejandro Gertz Manero no varía. Creo que su renuncia es una decisión personal que a mí me parece encomiable en su actitud”.

Ernestina Godoy, cercana a la
Ernestina Godoy, cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, queda al frente de la Fiscalía General de la República tras salida de Gertz Manero. (Foto: x/ @ErnestinaGodoy_)

Respecto al relevo institucional, explicó que el Senado ya aceptó la renuncia y que ahora la encargada interina de despacho es Ernestina Godoy, antes consejera jurídica de la Presidencia. Pidió confiar en el proceso para definir al nuevo titular, subrayando que “la Procuración de Justicia, el Ministerio Público de la Nación, no se interrumpe, no se altera, no se distorsiona, porque a partir de ayer ya hay una encargada”.

El coordinador de Morena defendió el perfil profesional y ético de Godoy. “Puedo decirle que es una mujer autónoma, puedo afirmar que es una mujer profesional, puedo asegurar que es una mujer con experiencia y capacidad y sobre todo es una mujer honesta, incapaz de corromperse y tampoco incapaz de aceptar sobornos o presiones de grupos criminales de cuello blanco o de delincuencia organizada”.

Ante preguntas sobre la autonomía de la fiscalía y el perfil del futuro titular, Monreal Ávila recalcó que no haría especulaciones y confió en la capacidad del Senado para elegir a la mejor persona. “Seguramente el Senado habrá de aplicar todo su esfuerzo y criterio para lograr las mejores características, las mejores calificaciones para quien sea fiscal, mujer u hombre”.

Temas Relacionados

Ricardo MonrealLey de AguasMorenaProductoresAgricultoresmexico-noticias

Más Noticias

Aerolíneas mexicanas registran afectaciones en vuelos por este motivo

El fabricante de aviones ha advertido que la falla podría “ corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”

Aerolíneas mexicanas registran afectaciones en

Filmes para ver esta noche en Prime Video México

En la actualidad, Prime Video y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Filmes para ver esta noche

Temblor hoy 28 de noviembre en México: se registró un sismo se 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 28 de noviembre

Sergio Mayer interpone nuevas medidas legales tras asegurar que su hijo ha sido revictimizado en La Granja VIP

El creador de “Solo para mujeres” reveló que Natália Subtil siempre busca boicotear los proyectos de su hijo

Sergio Mayer interpone nuevas medidas

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Tapachula

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Chiapas hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Güero”, hijo del Chapo

“El Güero”, hijo del Chapo Guzmán, se declarará culpable en Chicago, Illinois

Fraude en el sector salud de CDMX: así operaba la red que “vendía” plazas laborales a sus víctimas

Dos adolescentes disparan contra policía municipal y son detenidos en Villa de Álvarez, Colima

Con pacas de ropa: así habría traficado armas la red de Raúl Rocha

¿Quién es José Manuel “N”? Exsecretario de Seguridad de Uruapan, señalado en el caso de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Filmes para ver esta noche

Filmes para ver esta noche en Prime Video México

Sergio Mayer interpone nuevas medidas legales tras asegurar que su hijo ha sido revictimizado en La Granja VIP

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 28 de noviembre

Qué serie ver esta noche en Netflix México

DEPORTES

Katia Itzel García hace historia

Katia Itzel García hace historia y se convierte en la primera mujer en pitar una liguilla

¿Dónde comprar el nuevo jersey exclusivo de Cruz Azul para la Copa Intercontinental, que contará con piezas limitadas?

América vs Rayados: aficionados explotan por árbitro asignado para el partido de vuelta de los Cuartos de Final

Liguilla sin presencia nacional: ¿Quién fue el último DT mexicano en llegar a la fase final de la Liga MX?

Claudio Castagnoli apunta al título Mundial Pesado del CMLL y afirma que la Arena México es su recinto preferido