Ricardo Monreal ve avance en negociaciones con productores: “Los temas más importantes sí van a quedar atendidos”

Ricardo Monreal advierte que no lograrán dar solución completa a todas las demandas de productores, pero sí "las más importantes" Crédito: X@RicardoMonrealA

“Los temas más importantes sí van a quedar atendidos”, declaró Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), durante declaraciones en la Cámara de Diputados, en el marco de las negociaciones sobre la nueva Ley de Aguas.

En medio de la discusión parlamentaria y la presión de productores agrícolas de varios estados, este viernes 28 de noviembre de 2025, Monreal Ávila afirmó que el diálogo con los sectores involucrados ha permitido incorporar modificaciones clave al dictamen.

El legislador explicó los avances en el proceso, la dinámica de negociación entre legisladores y representantes de los distintos sectores productivos, y sumó su respaldo a los cambios consensuados para asegurar un marco legal que atienda las necesidades del campo mexicano.

Monreal reconoce trabajo de Claudia Sheinbaum en materia del campo

El coordinador del grupo parlamentario de Morena detalló el proceso de consultas y ajustes en la iniciativa, destacando la apertura para escuchar y atender las preocupaciones planteadas en reuniones recientes. “Me reuní con 19 estados del país. Ayer todavía me reuní con 5 estados, creo que era Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes y Querétaro, Zacatecas”, afirmó, al recalcar la pluralidad de voces incluidas.

Monreal Ávila agradeció especialmente la disposición tanto del director de Conagua, Efraín Morales, como de la presidenta Claudia Sheinbaum, para considerar las demandas y modificar el texto legal inicial. “Lo que ella dijo hoy en la mañana lo suscribo. De lo que se trata es que no haya acaparamiento del agua, que no haya uso indebido del agua, que no se venda el agua, que no se destine a fines distintos a los que la concesión se refiere y que no haya impunidad”.

Ricardo Monreal mantiene reuniones con productores y organizaciones campesinas para dialogar en materia de Ley de Aguas. (Foto: @RicardoMonrealA)

El legislador explicó que las mesas técnicas se mantienen activas desde las 08:00 de la mañana junto con el equipo técnico y autoridades de Conagua, realizando “aclaraciones y precisiones” sobre los temas fundamentales para los productores. “Vamos a incorporar el mayor número de inquietudes. No vamos a poder lograr todo, pero vamos a avanzar en los temas fundamentales”.

Demandas de productores serán atendidas “en su mayoría”

Sobre los próximos pasos, Monreal Ávila informó que espera que las comisiones tengan el dictamen listo en breve: “Hoy quisiera yo que las comisiones tuvieran el dictamen. Están trabajando en eso. Tendría cinco días para estudiarlo y para valorarlo, ya con las modificaciones. Estamos hablando que estaríamos reuniéndonos el próximo miércoles en comisiones y, si se puede, el mismo miércoles se turna al pleno y si no el jueves”.

Sobre la satisfacción de los productores respecto al acuerdo, el coordinador de Morena consideró que “en la mayor parte se van a atender” sus demandas. “Obviamente, en un acuerdo y en una negociación no se tiene todo, no se logra todo, es una negociación. Pero yo estoy de acuerdo, me pongo del lado de los productores y estoy seguro que los temas sustanciales, los temas más importantes sí van a quedar atendidos en esta ley”.

Monreal Ávila subrayó el carácter bicameral del proceso legislativo, recordando que el dictamen aún deberá pasar al Senado para su discusión y posible modificación.

Tras salida de Gertz Manero de la FGR, Monreal destaca perfil de Godoy

El diputado zacatecano abordó la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal General de la República, descartó que existan causas graves o presiones externas. “Yo tenía una opinión positiva; la tenía y la tengo. La opinión que yo tengo sobre el exfiscal Alejandro Gertz Manero no varía. Creo que su renuncia es una decisión personal que a mí me parece encomiable en su actitud”.

Ernestina Godoy, cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, queda al frente de la Fiscalía General de la República tras salida de Gertz Manero. (Foto: x/ @ErnestinaGodoy_)

Respecto al relevo institucional, explicó que el Senado ya aceptó la renuncia y que ahora la encargada interina de despacho es Ernestina Godoy, antes consejera jurídica de la Presidencia. Pidió confiar en el proceso para definir al nuevo titular, subrayando que “la Procuración de Justicia, el Ministerio Público de la Nación, no se interrumpe, no se altera, no se distorsiona, porque a partir de ayer ya hay una encargada”.

El coordinador de Morena defendió el perfil profesional y ético de Godoy. “Puedo decirle que es una mujer autónoma, puedo afirmar que es una mujer profesional, puedo asegurar que es una mujer con experiencia y capacidad y sobre todo es una mujer honesta, incapaz de corromperse y tampoco incapaz de aceptar sobornos o presiones de grupos criminales de cuello blanco o de delincuencia organizada”.

Ante preguntas sobre la autonomía de la fiscalía y el perfil del futuro titular, Monreal Ávila recalcó que no haría especulaciones y confió en la capacidad del Senado para elegir a la mejor persona. “Seguramente el Senado habrá de aplicar todo su esfuerzo y criterio para lograr las mejores características, las mejores calificaciones para quien sea fiscal, mujer u hombre”.