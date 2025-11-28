México

Este es el grado de estudios de Gertz Manero y este era su sueldo en FGR

Luego de varias horas en incertidumbre, el Senado de la República aprobó su renuncia, por lo que dejará el cargo presuntamente por otra encomienda de la presidenta Claudia Sheinbaum

Alejandro Gertz Manero renunció a
Alejandro Gertz Manero renunció a su cargo en la Fiscalía General de la República.(REUTERS/Raquel Cunha)

Este 27 de noviembre de 2025 ha estado lleno de incertidumbre en la vida política de México, debido a que desde la noche del miércoles había especulación sobre la posible salida de Alejandro Gertz Manero, quien ocupaba el cargo como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la decisión fue confirmada en el Senado de la República durante la tarde de este jueves.

Las y los legisladores de la Cámara Alta aprobaron con 74 votos a favor y 22 en contra la solicitud de renuncia de Gertz Manero, con este movimiento, pusieron fin a casi siete años de gestión al frente de la Fiscalía, la razón es mencionada en la carta que el alto funcionario envió al recinto legislativo, se trata de un supuesto cargo como “Embajador de México ante un país amigo”, puesto ofrecido por Claudia Sheinbaum.

Cabe resaltar que la discusión del dictamen llegó entre críticas por ocultar información de discusión por parte del partido oficialista a senadores de oposición, así como por sesionar sin un orden del día aprobado, cuestión que aumentó las distintas especulaciones sobre el asunto a tratar, ya que hubo un receso de poco más de cuatro horas y el silencio se mantenía en el Senado.

Este es el grado de estudios de Alejandro Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero, originario de la Ciudad de México y nacido el 31 de octubre de 1939, estudió la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho y obtuvo su doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Complementó su preparación en la University of Mount Union en Estados Unidos y en la Universidad de las Américas, A.C.

Gertz Manero envía carta de
Gertz Manero envía carta de renuncia al Senado de la República.

Tras concluir sus estudios, el exfiscal se dedicó a la docencia, con experiencia como profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de las Américas, profundizando en el área de Derecho Procesal Penal.

Este es el sueldo del exfiscal General de la República

Según el Tabulador de la FGR aplicable a partir del 1 de febrero de 2025, Gertz Manero percibía un ingreso mensual bruto de 190 mil 035 pesos. El presupuesto de egresos para 2025 incorporó nuevos ajustes y aumentos tanto en sueldos como en servicios de la dependencia.

“Conforme a las disposiciones aplicables, las cifras contenidas en este anexo están sujetas a la modificación de las remuneraciones que, en su caso, se otorguen a las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República durante el ejercicio fiscal 2025”, aclara el documento.

Ernestina Godoy perfila como la “principal” para sustituir a Gertz Manero

La salida del exfiscal ha generado que distintos perfiles se comiencen a nombrar como posibles sucesores, como es el caso de la actual consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, quien ha sido cercana a Sheinbaum desde que encabezaba el gobierno de la Ciudad de México.

Ernestina Godoy, cercana a la
Ernestina Godoy, cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es uno de los perfiles que se han mencionado como posible candidata a la titularidad de la Fiscalía General de la República. (Foto: x/ @ErnestinaGodoy_)

Los lazos con la mandataria vienen de hace tiempo, incluso mantiene una relación cercana con el proyecto político de Morena, esto ha propiciado que ocupe cargos de relevancia dentro de la administración de la llamada “4T”, tanto en la CDMX como en el gobierno federal.

Su experiencia va desde cargos en la política, el legislativo y la administrativa, siendo la última el motivo de que tomara mayor relevancia en la vida pública de la capital y el país.

