Rescataron sano y salvo a comerciante secuestrado en Michoacán

El comerciante fue secuestrado el pasado 25 de noviembre.

En una operación desarrollada en Morelia, elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), lograron rescatar sano y salvo a un comerciante que había sido privado de la libertad.

La operación fue informada por la FGE mediante sus canales oficiales.

Según informes, la víctima fue privada de la libertad el pasado 25 de noviembre, sin embargo, no se detalló la zona donde lo levantaron o si este crimen está relacionado con alguna extorsión previa.

Cómo y dónde fue el rescate del comerciante secuestrado

El rescate tuvo lugar tras una intervención en la colonia Mirador Poniente, en el municipio de Morelia, estado de Michoacán.

El comunicado oficial señala que, durante el ingreso, los agentes recibieron disparos, lo que los obligó a una respuesta inmediata para poder rescatar al comerciante secuestrado.

Autoridades señalaron que fueron atacados a balazos durante el rescate.

El operativo derivó en la detención de cuatro presuntos implicados en el secuestro, sin embargo, hasta el momento no hay detalles sobre sus identidades o si podrían están relacionados con algún grupo delictivo.

Durante la incursión las fuerzas de seguridad aseguraron un inmueble y una motocicleta, que quedaron bajo resguardo oficial como parte de la investigación alrededor del caso.

El hombre que permanecía privado de su libertad fue rescatado sin presentar lesiones, según informaron las autoridades.

Las FGE destacó que la exitosa localización y liberación de la víctima se logró gracias a la coordinación interinstitucional en el estado.

“Con acciones firmes y la coordinación personalmente con las autoridades estatales y federales, en Michoacán avanzamos en el combate a la impunidad”, señaló la FGE.

Recientes acciones derivadas del Plan Michoacán en la entidad

El plan implementado por el Gobierno de México para contrarrestar la crisis de violencia generó resultados en materia de narcotráfico, según un informe publicado por la SSPC el día de hoy.

En Uruapan, Michoacán, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno participaron en un operativo conjunto que resultó en la detención de una persona y el aseguramiento de diversas sustancias químicas.

Durante la acción, los uniformados incautaron aproximadamente 5 mil kilogramos y 19 mil 600 litros de sustancias químicas, las cuales se presumen son precursores utilizados en la elaboración de drogas sintéticas.

Las sustancias se localizaron en un tractocamión acoplado a una caja seca, vehículo que también fue asegurado como parte de la investigación.

Al realizar la inspección correspondiente, se encontraron los cargamentos antes mencionados, por lo que se procedió a la detención de la persona que lo conducía.

Según informes de medios locales, la incautación correspondería a 2 mil kilos de ácido tartárico y 3 mil kilos de hidróxido de sodio. Sobre los casi 20 mil litros de supuestos precursores, informes no oficiales han señalado que estaban distribuidos en 98 tambos.