México

México: cotización de cierre del dólar hoy 27 de noviembre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
La paridad peso-dólar ha estado
La paridad peso-dólar ha estado ligada históricamente. (Infobae)

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 18,34 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,05% si se compara con los 18,35 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una disminución 0,23%, por lo que en términos interanuales aún conserva un descenso del 9,04%.

Si confrontamos la cifra con días anteriores, acumuló tres fechas consecutivas en dígitos negativos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es notoriamente inferior a los números logrados para el último año (9,71%), presentándose como un valor con menos cambios de lo previsible últimamente.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Camila Sodi asegura que convenció a Michael Jackson de ir a una fiesta y redes la comparan con Martha Higareda

La actriz mexicana recuerda la insólita vez que animó al Rey del Pop a salir de un cuarto en Nueva York; internet la compara con Martha Higareda

Camila Sodi asegura que convenció

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, fue destituido por Guatemala como cónsul honorario de México

La decisión llega tras acusaciones que lo vinculan con el crimen organizado

Raúl Rocha Cantú, dueño de

Dua Lipa dispara búsquedas hoteleras en CDMX: se anticipa saturación ante ola de fans nacionales y extranjeros

Las fechas programadas para la cantante han encendido el turismo en la ciudad, con viajeros de México y el extranjero buscando alojamiento y preparándose para disfrutar uno de los conciertos más esperados del año

Dua Lipa dispara búsquedas hoteleras

Hallan tres cuerpos dentro de fosa clandestina sobre la carretera Silao-Guanajuato

El operativo involucra a colectivos y especialistas que colaboran en la identificación de víctimas mediante análisis científicos y toma de perfiles genéticos

Hallan tres cuerpos dentro de

Fiscalía de Guanajuato confirma nueve personas muertas en accidente carretero

La lista de decesos incluye también a una persona que aún no ha sido identificada

Fiscalía de Guanajuato confirma nueve
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan tres cuerpos dentro de

Hallan tres cuerpos dentro de fosa clandestina sobre la carretera Silao-Guanajuato

Municipio de Chihuahua registra 50% menos asistencia escolar tras enfrentamiento armado entre grupo criminal

Golpe al narco: aseguran más de 400 mil litros de huachicol tras operativos en Nuevo León

Capturan a “El Tato”, líder criminal y presunto responsable del incendio en el bar “Lacoss” de Puebla

Reaprehenden a regidor del PVEM tras salir de la cárcel por “error técnico” en Actopan, Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

Camila Sodi asegura que convenció

Camila Sodi asegura que convenció a Michael Jackson de ir a una fiesta y redes la comparan con Martha Higareda

Fátima Bosch toma distancia de Raúl Rocha en medio de rumores de su renuncia a la corona de Miss Universo

Danielle Dithurbide anuncia muerte de colaboradora de ‘Despierta’: “A toda su familia, un abrazo fuerte”

Hilde Krüger: la espía nazi que se infiltró en México en voces de Alfonso Herrera, Ilse Salas y Gael García Bernal

Stranger Things 5 colapsa servidores de Netflix en México y desata caos en redes sociales

DEPORTES

Adrián Marcelo causa polémica por

Adrián Marcelo causa polémica por comentarios hacia Sergio Ramos: “Le atribuyen déficit intelectual”

Gilberto Mora empata récord de Rafa Márquez en liguillas con su gol contra Tigres

Tigres vs Tijuana: a qué hora y dónde ver la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX

Cuántas veces ha eliminado Monterrey al América en Liguilla

Toluca vs FC Juárez: cuándo, a qué hora y dónde ver la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025