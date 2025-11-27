México

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de noviembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

En pocas líneas:

12:49 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
12:47 hsHoy

Metrobús CDMX

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 27 de noviembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

11:28 hsHoy

Cierres del Metrobús hoy jueves

Estas son las estaciones del Metrobús CDMX cerradas hoy, jueves 27 de noviembre, según el calendario proporcionado:

Línea 1 (ambos sentidos)

  • Euzkaro
  • Doctor Gálvez
  • Plaza de la República
  • La Piedad

Línea 2 (ambos sentidos)

  • Iztacalco
  • Rojo Gómez (cierre nocturno a partir de las 22:00 h)

Línea 5 (solo dirección Río de los Remedios)

  • Preparatoria 3
  • Río Guadalupe
11:24 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 27 de noviembre.

