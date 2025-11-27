Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de noviembre

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 27 de noviembre.

Estas son las estaciones del Metrobús CDMX cerradas hoy, jueves 27 de noviembre , según el calendario proporcionado:

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

