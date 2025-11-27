Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de noviembre

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Estas son las estaciones del Metrobús CDMX cerradas hoy, jueves 27 de noviembre, según el calendario proporcionado:
Línea 1 (ambos sentidos)
Línea 2 (ambos sentidos)
Línea 5 (solo dirección Río de los Remedios)
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 27 de noviembre.