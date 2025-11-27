México

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Guardar
El estatus de los vuelos
El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de Latinoamérica. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son inevitables.

Es por eso que el AICM publica en tiempo real el estatus de cada uno de sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte de las 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: VB1068

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 00:40

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Días antes de la muerte de Gabriela Michel, Camila Sodi compartió su experiencia sobre la pérdida familiar con Aislinn Derbez

La hija de Eugenio Derbez vivió un emotivo episodio junto a la actriz en el que reflexionaron sobre el duelo tras la muerte

Días antes de la muerte

El spot le sale caro: diputado de Movimiento Ciudadano se cae de caballo en medio de grabaciones en Chihuahua

El accidente no pasó a mayores y el legislador federal pudo seguir con sus actividades

El spot le sale caro:

Mariana Treviño y Tom Hanks conquistan a la audiencia de Netflix México con esta emotiva película

La película aumentó su popularidad en la última semana de noviembre por su tono emotivo y melancólico

Mariana Treviño y Tom Hanks

Por qué recomiendan beber el té de hoja de guayaba

Investigaciones recientes destacan el potencial de esta infusión tradicional para mejorar el metabolismo

Por qué recomiendan beber el

Los 3 ejercicios fáciles de hacer para eliminar la celulitis de las piernas desde casa

Esta pequeña rutina puede ayudarte a mejorar el problema

Los 3 ejercicios fáciles de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades detuvieron a tres sujetos

Autoridades detuvieron a tres sujetos con armas y un vehículo robado en Culiacán

Los millones de dólares que Raúl Rocha Cantú pagó para tener los derechos de Miss Universo

FGR confirma investigación contra Raúl Rocha y anuncia liberación de 13 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada

Esto es lo que se sabe sobre los elementos de la SSPC, dependencia de Harfuch, desaparecidos en Zapopan

Sentencian a más de un año a exalcalde de San Juan del Río, Querétaro, por peculado en venta de terrenos

ENTRETENIMIENTO

Días antes de la muerte

Días antes de la muerte de Gabriela Michel, Camila Sodi compartió su experiencia sobre la pérdida familiar con Aislinn Derbez

Mariana Treviño y Tom Hanks conquistan a la audiencia de Netflix México con esta emotiva película

Stewart Copeland, exbaterista en The Police, se presentará en la Sala Nezahualcóyotl: dónde comprar boletos

Cuánto cuesta el boleto más barato para el concierto número 13 de Shakira en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Roberto Palazuelos afirma que hotel que le clausuró PROFECO por precios elevados “es el más económico que tiene”

DEPORTES

Así quedó Lucas Ocampos tras

Así quedó Lucas Ocampos tras accidentarse en un scooter; se perderá la liguilla del Apertura 2025

Miguel Herrera sí iría al Mundial 2026: revelan cuál sería su nuevo trabajo tras ser despedido de la selección de Costa Rica

Necaxa hace oficial la baja de Fernando Gago para el siguiente torneo

México debuta en el Clasificatorio de las Américas rumbo al Mundial de básquetbol FIBA 2027

Inteligencia Artificial revela quién será el campeón del Apertura 2025 de la Liga MX