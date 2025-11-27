México

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Guardar
Las personas pueden jugar Tris
Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Los sorteos de Tris han llegado a su fin y los resultados ganadores han sido revelados por Pronósticos para la Asistencia Pública, dejando a su paso miles de pesos en premios. Estos son los números de la suerte de este miércoles 26 de noviembre.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu premio. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Números ganadores del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35173

Resultado: 38882

Tris De las Tres

Sorteo: 35174

Resultado: 85345

Tris Extra

Sorteo: 35175

Resultado: 20832

Tris De las Siete

Sorteo: 35176

Resultado: 00108

Tris Clásico

Sorteo: 35177

Resultado: 23853

De lunes a domingo, cinco veces al día, se publican los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Qué estrategias puedes usar para tener más oportunidades de ganar en Tris

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Los jugadores de Tris suelen usar varias estrategias para aumentar sus chances, aunque es importante recordar que sigue siendo un juego de azar sin garantías. Entre las estrategias más comunes están:

Jugar los cinco sorteos diarios para aumentar la cantidad de apuestas y así las oportunidades de ganar a largo plazo. Algunos juegan en grupo para cubrir más combinaciones y compartir premios si ganan.

Analizar resultados anteriores para identificar patrones y números que más han salido (números "calientes") o que casi no salen (números "fríos"). Esto puede ayudar a elegir combinaciones con mayores probabilidades según la frecuencia histórica, aunque no asegura ganar.

Usar trucos basados en operaciones con los números de sorteos previos, como sumar o restar los últimos dígitos de los números ganadores recientes para generar combinaciones nuevas.

Aprovechar las modalidades combinadas (combos) que permiten jugar con los mismos números en diferentes posiciones o combinaciones para aumentar las oportunidades en un solo boleto.

Además, utilizar aplicaciones, calculadoras y herramientas estadísticas para analizar datos históricos y facilitar la selección de números, partiendo de análisis de frecuencia, pares/impares y sistemas de reducción para cubrir más combinaciones a menor costo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

TrisPronósticosmexico-loteriasNoticias

Más Noticias

Captan momento en que un camión de refrescos perdió el control en “La esquina del diablo” en Álvaro Obregón

En las imágenes se ve que el vehículo alcanzó a golpear algunas viviendas

Captan momento en que un

Foster The People interpretó Pumped Up Kicks con mariachi después de 13 años

El grupo sumó mariachis a su recorrido en México con el Paradise State of Mind Tour

Foster The People interpretó Pumped

Resolución de la ONU se opone a construcción de planta de gas en Topolobampo

El organismo internacional señaló posibles riesgos para comunidades indígenas y el entorno natural

Resolución de la ONU se

Mauricio Tabe no comparece en el Congreso CDMX y denuncia cambios de última hora

El alcalde decidió no ingresar al salón alterno y entregó su informe únicamente por escrito

Mauricio Tabe no comparece en

Claudia Sheinbaum participa en la Cumbre InnovaTecNM 2025 en Hidalgo junto a Julio Menchaca

La presidenta afirmó que el TecNM es una institución clave para el desarrollo tecnológico y científico del país

Claudia Sheinbaum participa en la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento armado en Chihuahua deja

Enfrentamiento armado en Chihuahua deja nueve detenidos

Rescataron sano y salvo a comerciante secuestrado en Michoacán

Cae “Pantera” en Quintana Roo, ligado a 13 homicidios y encargado de controlar sicarios

Identifican 7 cárteles que controlan la venta de vapeadores y cigarros ilegales en México

Aseguran centro clandestino de huachicol con más de 160 mil litros de hidrocarburo en Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

Foster The People interpretó Pumped

Foster The People interpretó Pumped Up Kicks con mariachi después de 13 años

Quién es la actriz con la que Héctor Herrera estaría saliendo tras divorciarse

Ideas para armar un disfraz de Las Guerreras K-pop y asistir al concierto en CDMX

Sheinbaum narró su encuentro con Salma Hayek, con quien platicó dos horas en Veracruz: “Me cayó re bien”

Lupita Jones reacciona a la investigación contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas: cómo

Cruz Azul vs Chivas: cómo fue la última vez que se enfrentaron en una Liguilla

Quién es la actriz con la que Héctor Herrera estaría saliendo tras divorciarse

Humberto Suazo es homenajeado por Monterrey con una calle a su nombre

Campeón mundial arremete contra el ‘Zurdo‘ Ramírez por no enfrentarlo: “Estoy harto de excusas”

Después de su salida de Pumas, Dani Alves es captado en su nueva faceta como predicador