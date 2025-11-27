México

Colombia extraditará a EEUU a un hombre que cambiaba cocaína por armas y realizó negocios con el Cártel de Sinaloa

Al sujeto se le relaciona con actividades de lavado de dinero

Guardar
Las autoridades estadunidenses identificaron una
Las autoridades estadunidenses identificaron una red de lavado de dinero (Archivo)

La Suprema Corte de Justicia de Colombia determinó como "concepto favorable a la solicitud de extradición" en el caso de Wisam Nagib Kherfan-Okde, quien es requerido por las autoridades de Estados Unidos por su presunta relación con los delitos de lavado de activos.

Dicho hombre aparece en los registros judiciales de EEUU sobre una red de lavado de dinero con base en el Líbano. Las acusaciones de las autoridades estadounidenses indican que el sujeto mencionado es líder de una organización de lavado de dinero.

Además, el informe identifica a otras dos personas posiblemente implicadas en el esquema criminal, quienes fueron identificadas como Antoine Kassis y Alirio Rafael Quintero Quintero.

A los sujetos se les
A los sujetos se les relaciona con actividades de lavado de dinero (Infobae México/Jovani Pérez)

“QUINTERO, quien tenía su base en México y Colombia, coordinó transacciones de lavado de dinero entre Estados Unidos, México y Colombia, incluyendo sumas multimillonarias provenientes del narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa”, es parte del documento del Distrito Este de Virginia.

Según refieren reportes periodísticos, Kherfan-Okde se desempeñaba como enlace entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Al Asad. Lo anterior a través de la obtención de armamento a cambio de cocaína, además de actividades de lavado de dinero.

El reporte de las autoridades estadounidenses agrega que Kherfan y Quintero habrían colaborado con el objetivo de recibir transferencias de criptomonedas: “KHERFAN organizó entregas de efectivo en África a individuos que los conspiradores creían que eran pilotos que transportaban cocaína y armas”, destaca el documento.

Grupos del crimen organizado mexicano en Colombia

Sus declaraciones fueron compartidas durante la inauguración del Complejo Científico para la Investigación de las Ciencias de la Salud de la Universidad Industrial de Santander Crédito: Presidencia de la República - Colombia

Fue en febrero pasado cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, aseguró que el Cártel de Sinaloa es la organizaion que estaría detrás del ELN.

“Los dueños de esas estructuras no son comandantes colombianos, son los que compran la cocaína de origen mexicano. El Cártel de Sinaloa es el jefe actual del ELN”, expresó el mandatario colombiano durante la inauguración del Complejo Científico para la Investigación de las Ciencias de la Salud de la Universidad Industrial de Santander.

Además de las acciones del también llamado Cártel del Pacífico. las autoridades colombianas han registrado incautaciones de droga ligadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El pasado 25 de agosto la Policía Nacional de Colombia informó sobre el aseguramiento de alrededor de 14 millones de dólares en cocaína.

Los agentes hallaron 1.015 kilogramos de clorhidrato de cocaína, se trató de alrededor de 2 millones y medio de dosis que fueron encontradas tras la revisión a una máquina separadora electromagnética.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaColombiaLavado de dineroNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Credencial INAPAM 2025: a esta edad ya puedes tramitarla antes de finalizar noviembre

La tarjeta puede ser ocupada en diferentes establecimientos, comercios, locales, tiendas, supermercados y demás

Credencial INAPAM 2025: a esta

Así lucía Fátima Bosch en un certamen de belleza infantil vestida de sirena

La nueva reina mexicana de la belleza internacional no solo se llevó la corona en Tailandia, sino que también robó corazones con un clip viral donde ya mostraba su carisma desde pequeña

Así lucía Fátima Bosch en

“Terminaron exhibiendo su entreguismo de siempre”, afirma Luisa María Alcalde por la denuncia del PAN ante la CIDH

La presidenta de Morena señaló que carecieron de pruebas y solo buscaron apoyo internacional

“Terminaron exhibiendo su entreguismo de

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: cuándo recibirán su primer pago los nuevos beneficiarios

Ambos programas continúan entregando las tarjetas para que los nuevos becarios puedan recibir su dinero

Becas Rita Cetina y Benito

Instalación de Comité de Ética no debe ser un “acto simbólico”, prioritario poner límite a “excesos”, señala diputado de MC

El órgano de la Cámara de Diputados ha resaltado durante la sesión de este 26 de noviembre, debido a una queja de una legisladora del PT en contra de Cuauhtémoc Blanco

Instalación de Comité de Ética
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Licenciado” enfrenta audiencia en

“El Licenciado” enfrenta audiencia en el Altiplano como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Autoridades detuvieron a tres sujetos con armas y un vehículo robado en Culiacán

Los millones de dólares que Raúl Rocha Cantú pagó para tener los derechos de Miss Universo

FGR confirma investigación contra Raúl Rocha y anuncia liberación de 13 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada

Esto es lo que se sabe sobre los elementos de la SSPC, dependencia de Harfuch, desaparecidos en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

La película de 31 Minutos

La película de 31 Minutos causa sensación en su semana de estreno en Prime Video México

Charly Moreno, novio de Daniel Bisogno, revelará videos inéditos del conductor de Ventaneando: “Quería contar historias”

Días antes de la muerte de Gabriela Michel, Camila Sodi compartió su experiencia sobre la pérdida familiar con Aislinn Derbez

Mariana Treviño y Tom Hanks conquistan a la audiencia de Netflix México con esta emotiva película

Stewart Copeland, exbaterista en The Police, se presentará en la Sala Nezahualcóyotl: dónde comprar boletos

DEPORTES

Después de su salida de

Después de su salida de Pumas, Dani Alves es captado en su nueva faceta como predicador

Alexis Vega presume fiesta de cumpleaños previo al debut de Toluca en liguilla ante Juárez

Doctor García revela lo que espera del partido entre Cruz Azul y Chivas en los Cuartos de Final: “No la veo tan pareja”

Así quedó Lucas Ocampos tras accidentarse en un scooter; se perderá la liguilla del Apertura 2025

Miguel Herrera sí iría al Mundial 2026: revelan cuál sería su nuevo trabajo tras ser despedido de la selección de Costa Rica