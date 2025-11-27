Aseguran centro clandestino de huachicol con más de 160 mil litros de hidrocarburo en Hidalgo

Parte de lo asegurado (Guardia Nacional)

Agentes de seguridad realizaron la incautación de más de 160 mil litros de hidrocarburo, al parecer de procedencia ilícita, actividad también conocida como huachicol. De igual manera, fueron detenidas cuatro personas en Hidalgo.

La Guardia Nacional compartió datos sobre la incautación de la sustancia el 25 de noviembre en acciones realizadas en un inmueble ubicado en el municipio de Tulancingo de Bravo. En el operativo participaron efectivos del Ejército y de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el establecimiento de un perímetro de seguridad.

Mientras que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) fue el encargado de realizar los cateos. Cabe resaltar que el informe de la institución señala que fueron asegurados dos centros clandestinos de distribución de combustible robado.

Como resultado, los uniformados aseguraron un inmueble y diversos vehículos con combustible, en total los efectivos hallaron un tanque fijo de almacenamiento, así como:

• 29,000 litros de hidrocarburo.

• 1 tanque metálico con 4,500 litros de hidrocarburo.

• 1 tanque metálico con 500 litros de diésel.

• 1 tanque metálico con 23,000 litros hidrocarburo.

• 1 auto tanque con 13,500 litros de hidrocarburo.

• 1 semirremolque con 31,500 litros de hidrocarburo.

• 1 semirremolque con 22,500 litros de hidrocarburo.

• 1 tractocamión con 37,500 litros de hidrocarburo.

Lo anterior suma un aseguramiento de 162 mil litros de hidrocarburo.

No hay detalles sobre el nombre de las cuatro personas detenidas y quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público junto con los indicios asegurados. Asimismo, material grafico compartido por la Guardia Nacional muestra a parte del personal que participó en los operativos, además de un tanque.

Huachicol en Hidalgo

En febrero pasado el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación municipal (Igavim) en su reporte anual “Tomas clandestinas en ductos de petrolíferos y gas LP” registró que Hidalgo es la entidad con mayor cantidad de tomas clandestinas, al contar con dos mil 450. Dicho reporte establece que los municipios donde fueron halladas más tomas clandestinas son:

Cuautepec de Hinojosa

Ajacuba

Atotonilco de Tula

Tula de Allende

Epazoyucan

Tlaxcoapan

Tetepango

“Pemex identificó en el país durante 2024, una toma clandestina en ductos de petrolíferos cada 50 minutos 33 segundos, mientras que en ductos de gas LP representó cada 9 horas 12 minutos“, se puede leer en el informe mencionado.

Mientras que el pasado 4 de noviembre fue reportada una explosión en el municipio de Tepetitlán, en una bodega donde presuntamente había huachicol.