México

Aseguran centro clandestino de huachicol con más de 160 mil litros de hidrocarburo en Hidalgo

También fueron detenidas cuatro personas

Guardar
Parte de lo asegurado (Guardia
Parte de lo asegurado (Guardia Nacional)

Agentes de seguridad realizaron la incautación de más de 160 mil litros de hidrocarburo, al parecer de procedencia ilícita, actividad también conocida como huachicol. De igual manera, fueron detenidas cuatro personas en Hidalgo.

La Guardia Nacional compartió datos sobre la incautación de la sustancia el 25 de noviembre en acciones realizadas en un inmueble ubicado en el municipio de Tulancingo de Bravo. En el operativo participaron efectivos del Ejército y de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el establecimiento de un perímetro de seguridad.

Mientras que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) fue el encargado de realizar los cateos. Cabe resaltar que el informe de la institución señala que fueron asegurados dos centros clandestinos de distribución de combustible robado.

Como resultado, los uniformados aseguraron un inmueble y diversos vehículos con combustible, en total los efectivos hallaron un tanque fijo de almacenamiento, así como:

No fue revelado el nombre
No fue revelado el nombre de las personas detenidas (Guardia Nacional)

• 29,000 litros de hidrocarburo.

• 1 tanque metálico con 4,500 litros de hidrocarburo.

• 1 tanque metálico con 500 litros de diésel.

• 1 tanque metálico con 23,000 litros hidrocarburo.

• 1 auto tanque con 13,500 litros de hidrocarburo.

• 1 semirremolque con 31,500 litros de hidrocarburo.

• 1 semirremolque con 22,500 litros de hidrocarburo.

• 1 tractocamión con 37,500 litros de hidrocarburo.

Lo anterior suma un aseguramiento de 162 mil litros de hidrocarburo.

No hay detalles sobre el nombre de las cuatro personas detenidas y quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público junto con los indicios asegurados. Asimismo, material grafico compartido por la Guardia Nacional muestra a parte del personal que participó en los operativos, además de un tanque.

Huachicol en Hidalgo

En febrero pasado el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación municipal (Igavim) en su reporte anual “Tomas clandestinas en ductos de petrolíferos y gas LP” registró que Hidalgo es la entidad con mayor cantidad de tomas clandestinas, al contar con dos mil 450. Dicho reporte establece que los municipios donde fueron halladas más tomas clandestinas son:

  • Cuautepec de Hinojosa
  • Ajacuba
  • Atotonilco de Tula
  • Tula de Allende
  • Epazoyucan
  • Tlaxcoapan
  • Tetepango

“Pemex identificó en el país durante 2024, una toma clandestina en ductos de petrolíferos cada 50 minutos 33 segundos, mientras que en ductos de gas LP representó cada 9 horas 12 minutos“, se puede leer en el informe mencionado.

Una explosión en San Mateo
Una explosión en San Mateo La Curva, Tepetitlán, provocó una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia. Crédito: X @puntoporpuntomx

Mientras que el pasado 4 de noviembre fue reportada una explosión en el municipio de Tepetitlán, en una bodega donde presuntamente había huachicol.

Temas Relacionados

HidalgoTulancingo de BravoHuachicolGuardia NacionalNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Megabloqueos de transportistas y campesinos amenazan con cerrar vialidades de la CDMX el 27 de noviembre

A lo largo del miércoles 26 de noviembre se mantuvieron algunos bloqueos carreteros, los manifestantes exigen diálogo con las autoridades

Megabloqueos de transportistas y campesinos

Cae “Pantera” en Quintana Roo, ligado a 13 homicidios y encargado de controlar sicarios

El arma de uso exclusivo que le fue asegurada está relacionada con una decena de homicidios

Cae “Pantera” en Quintana Roo,

Identifican 7 cárteles que controlan la venta de vapeadores y cigarros ilegales en México

Un informe de la organización civil Defensorxs revela las redes de comercio de los grupos criminales

Identifican 7 cárteles que controlan

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: cuándo inicia y cómo será próxima apertura de postulaciones para recibir más de 8 mil pesos

El programa ampliará su cobertura para que más aprendices puedan incorporarse

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

Representantes de Fabiola Campomanes difunden postura oficial tras supuesta agresión física a La Bea en La Granja VIP

Las participantes del reality aclararon los rumores sobre un supuesto altercado físico, asegurando que todo fue un malentendido

Representantes de Fabiola Campomanes difunden
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a “El Toro” y

Procesan a “El Toro” y a “El Torito”, presuntos miembros de Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Localizan casa de seguridad, detienen a 5 personas y aseguran armas durante operativo en Sinaloa

“El Licenciado” enfrenta audiencia en el Altiplano como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Colombia extraditará a EEUU a un hombre que cambiaba cocaína por armas y realizó negocios con el Cártel de Sinaloa

Autoridades detuvieron a tres sujetos con armas y un vehículo robado en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Representantes de Fabiola Campomanes difunden

Representantes de Fabiola Campomanes difunden postura oficial tras supuesta agresión física a La Bea en La Granja VIP

Trabajaron con Chabelo y fueron pareja de Gabriela Michel, pero Eugenio Derbez y ‘el señor Aguilera’ nunca fueron amigos

Los mejores memes de los mexicanos por el estreno de Stranger Things 5, la temporada final

El Cascanueces ofrecerá función gratuita en CDMX: fecha, lugar y horario de la presentación

Wendy Guevara destapa que fue agredida físicamente por Madonna: “Me jaló fuerte”

DEPORTES

Humberto Suazo es homenajeado por

Humberto Suazo es homenajeado por Monterrey con una calle a su nombre

Campeón mundial arremete contra el ‘Zurdo‘ Ramírez por no enfrentarlo: “Estoy harto de excusas”

Después de su salida de Pumas, Dani Alves es captado en su nueva faceta como predicador

Alexis Vega presume fiesta de cumpleaños previo al debut de Toluca en liguilla ante Juárez

Doctor García revela lo que espera del partido entre Cruz Azul y Chivas en los Cuartos de Final: “No la veo tan pareja”