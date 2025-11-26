Pepe Aguilar recibe críticas por grabar a Ángela Aguilar y comentar sobre su cuerpo en pleno concierto

El cantante realizó una transmisión en vivo durante el show de su hija. (Captura de pantalla Instagram)

Pepe Aguilar se encuentra nuevamente en medio de la polémica, pues en los últimos días ha provocado gran revuelo en redes sociales por grabar y hacer comentarios sobre el cuerpo de su hija, Ángela Aguilar, durante su más reciente concierto en El Paso, Texas. El video del incidente muestra al cantante transmitiendo en vivo mientras Ángela ofrecía un espectáculo ante la audiencia.

La situación surgió cuando Pepe Aguilar, durante la transmisión, comenzó a responder comentarios sobre la presencia de su hija en el escenario. En un momento específico hizo alusión a los rumores que circulan en línea sobre el uso de “esponjas” para modificar la figura de la cantante. Su frase: “A ver, vamos a ver. No pues sí, p*nch*s esponjas, ¿eh?”, fue grabada durante la transmisión y rápidamente se difundió en diversas plataformas digitales.

Por tal motivo, la actitud de su padre durante la transmisión en vivo desató una oleada de comentarios en redes sociales. Usuarios de distintas plataformas expresaron su desacuerdo por la forma en la que Pepe enfocó la atención hacia el cuerpo de su hija, en vez de destacar únicamente su desempeño musical. Pues al momento de grabar dirigió la cámara y acercó el enfoque a la parte trasera del cuerpo de la cantante mientras se reía.

En redes sociales, internautas llenaron de comentarios el video donde Pepe responde comentarios a los "haters".(@angela_aguilar_, Instagram)

Entre los comentarios más repetidos, algunos internautas cuestionaron: “Rara está actitud de Pepe”, “Perturbador”, “Qué vergonzoso, su propio padre enfocándola”, “¿Qué hace el padre enfocando esa parte de su cuerpo?“, ”El verdadero no me ayudes”, son algunos de los comentarios que se leen en TikTok.

De igual manera, abordó directamente otros temas que han generado debate en redes sociales. Al escucharla interpretar notas altas en una canción ranchera, hizo un comentario sarcástico acerca del supuesto uso de playback: “No canta la güey, es playback. ¿Qué tal? Es puro pinche playback”, expresó mientras la audiencia ovacionaba a Ángela.

Pepe Aguilar se burla de quienes aseguran que su hija Ángela Aguilar usa esponjas y hace playback. (TikTok: chismaaa)

Posteriormente, Pepe Aguilar se dirigió a quienes critican y “lanzan hate” a su hija desde perfiles en plataformas, lanzando un llamado a la solidaridad: pidió que las mexicanas dejen de atacar a otras mujeres y enfatizó que “México es el país que más se acaba estadísticamente a sus compatriotas”.

“Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas… los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres“, aseguró el compositor. Quien continúa recibiendo fuertes críticas tras dichas acciones.