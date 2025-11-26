México

México: cotización de cierre del euro hoy 26 de noviembre de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
El euro es la segunda
El euro es la segunda divisa más importante a nivel global y en México está entre las cinco primeras. (Infobae)

El euro se pagó al cierre a 21,27 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso una bajada del 0,21% si se compara con los 21,32 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro marca una subida 0,15% y en términos interanuales todavía mantiene una subida del 0,62%.

Con respecto a días previos, puso fin a tres jornadas de racha positiva. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es manifiestamente inferior a la cifra lograda para el último año (9,86%), de modo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

El peso mexicano frente al euro

El peso mexicano no sólo ha tenido un buen desempeño frente al dólar estadounidense, sino que también ha mostrado fortaleza ante el euro, considerando el último año.

La moneda mexicana, una de las pocas que no se han depreciado frente al dólar pese a problemas que afectan a nivel mundial como la inflación, ha registrado sus mejores números desde su mejor racha en el 2016.

Coloquialmente llamado como “superpeso”, la fortaleza de la moneda mexicana se debe en buena medida a las decisiones del Banco de México (Banxico) con respecto a las tasas de referencia, aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas.

Con la estabilidad lograda este 2023 en las finanzas públicas y las remesas, el Gobierno de México ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 (58.487 millones de dólares).

En contraste, el euro se ha ido acercando a la paridad del dólar e incluso ha llegado a valer menos que un dólar, una situación que no se veía desde hace 20 años, en parte no sólo por la inflación mundial, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania que trajo consigo la caída de materias primas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

El peso mexicano es la
El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Bloomberg)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Mujeres con Bienestar 2025: cuándo reciben su siguiente pago las beneficiarias del Edomex

El programa entrega a cada participante un apoyo económico bimestral de 2,500 pesos

Mujeres con Bienestar 2025: cuándo

Dólar: cotización de cierre hoy 26 de noviembre en México

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.1 en Cd Hidalgo

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas: se registra

Temblor hoy 26 de noviembre en México: reportan sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 26 de noviembre

Shakira anuncia último show de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en CDMX

La intérprete de barranquilla regresa a México con tres conciertos más para deleitar a su público

Shakira anuncia último show de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Del Pacífico a California: procesan

Del Pacífico a California: procesan a narco que traficaba cocaína desde México, Colombia y Ecuador a EEUU

Desde el CJNG hasta La Unión Tepito, estos serían los cárteles con los que Raúl Rocha Cantú estaría vinculado

Privan de la libertad a dos elementos de la SSPC en Zapopan, Jalisco

Cuáles son las presuntas empresas de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, vinculadas al narco

Guardia Nacional y Marina liberan a cinco víctimas de explotación sexual tras cateos en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Shakira anuncia último show de

Shakira anuncia último show de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en CDMX

Exposición gratuita de Rammstein llega al Centro Cultural El Rule: esto debes saber

Cómo obtener tu playlist personalizada de Stranger Things en Spotify y crear tu foto al estilo de la serie con Nano Banana

Aline Hernández confirma que va por Sergio Andrade y Gloria Trevi en nuevo documental: “Callar no es opción”

Chespirito regresa con dos nuevas series: de qué se tratan, cuándo se estrenan y dónde verlas

DEPORTES

México debuta en el Clasificatorio

México debuta en el Clasificatorio de las Américas rumbo al Mundial de básquetbol FIBA 2027

Inteligencia Artificial revela quién será el campeón del Apertura 2025 de la Liga MX

Clara Brugada lanza convocatoria para romper el Récord Guinness con la ‘Ola más grande del Mundo’

Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens, horario y dónde ver el juego en México

Hugo Sánchez compara su legado de goles de chilenas con las de Cristiano Ronaldo: “Me da gusto por él y no me da envidia”