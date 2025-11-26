México

Martha Higareda vivió aterrador suceso paranormal que alteró a sus gemelas antes de nacer: “Me están pateando”

Un olor inexplicable, la aparición de moscas y sucesos fuera de lo común pusieron a Martha Higareda y a sus fans a especular sobre lo que realmente ocurrió días antes del nacimiento de sus hijas

Martha Higareda relata experiencias paranormales
Martha Higareda relata experiencias paranormales antes del nacimiento de sus gemelas (IG: @marthahigareda)

La experiencia de Martha Higareda durante los días previos al nacimiento de sus gemelas ha despertado un debate en redes sociales, donde usuarios han compartido teorías sobre el episodio que la actriz describe como uno de los más desconcertantes de su vida.

La intérprete mexicana relató en su podcast que, mientras abordaba temas relacionados con sueños y personas fallecidas en una emisión del mismo podcast, vivió una serie de sucesos que atribuye a lo paranormal.

El nacimiento de las gemelas de Martha Higareda y Lewis Howes se conoció el 18 de noviembre, cuando el propio Howes publicó en Instagram un video en el que se veían por primera vez las manos de las recién nacidas junto a las de sus padres. La noticia generó una ola de mensajes de cariño y felicitaciones en el entorno digital.

No obstante, la alegría inicial se vio acompañada por la preocupación, ya que tanto la actriz como una de sus hijas enfrentaron complicaciones de salud tras el parto. Aunque Higareda no ofreció detalles específicos, aseguró a sus seguidores que ambas se encontraban bien.

El nacimiento de las gemelas
El nacimiento de las gemelas de Martha Higareda y Lewis Howes se anunció el 18 de noviembre con un emotivo video en Instagram (@lewishowes, Instagram)

Días antes del alumbramiento, la actriz se alejó de las redes sociales, lo que incrementó la inquietud entre sus seguidores. Poco después, Higareda compartió públicamente que había atravesado una situación que alteró su tranquilidad.

Durante la grabación de un episodio de su podcast ‘De Todo Un Mucho’, en el que participa junto a Yordi Rosado, la conversación giró en torno a los sueños con personas fallecidas.

Según narró la actriz, mientras avanzaba el diálogo, comenzó a sentirse incómoda y notó que sus gemelas se movían dentro de su vientre con una intensidad inusual, como si reaccionaran al ambiente del estudio.

Rosado recordó: “Martha se empezó a sentir muy incómoda con el tema, me empezó a escribir: ‘Oye no, por favor, no, yo ya no quiero seguir hablando de esto, me estoy sintiendo mal’”.

Durante la grabación de su
Durante la grabación de su podcast, Martha Higareda experimentó movimientos inusuales de sus gemelas al hablar de sueños con fallecidos (IG: @marthahigareda)

El conductor también relató que la actriz le comunicó en tiempo real que las niñas estaban pateando su abdomen de manera anómala: “Las niñas están pateando, las niñas me están pateando la panza, están muy alteradas y esto no es normal. Jamás en la vida se alteran así mucho menos a esta hora. Están alteradas por el tema que están tocando”, recordó Rosado.

Una pestilencia y la presencia de moscas

La situación se tornó aún más inquietante cuando, al día siguiente, la casa de Higareda amaneció impregnada de un olor desagradable sin causa aparente. Horas después, comenzaron a aparecer moscas en distintas áreas de la vivienda, que, según la actriz, se multiplicaron rápidamente hasta convertirse en lo que describió como “moscas panteoneras”.

La actriz relató: "Al otro día, una pestilencia… Yordi, en este estudio, donde estoy ahorita, una pestilencia… El siguiente día, de repente ‘¿por qué hay moscas?’ empezaron mosquitas… Las mosquitas se volvieron, a los días, unas moscas panteoneras".

A estos fenómenos se sumaron fallas eléctricas, objetos que parecían cambiar de lugar sin explicación y problemas técnicos en el equipo de grabación del podcast, lo que llevó a que la emisión terminara abruptamente.

Aparición de moscas y olores
Aparición de moscas y olores extraños en la casa de Martha Higareda refuerzan la percepción de un episodio paranormal

Protección espiritual ante el temor

El ambiente en la vivienda se volvió tan tenso que Higareda decidió solicitar la visita de un sacerdote para bendecir la casa y proteger el espacio familiar. Además, colocó una cruz y un Cristo como medida simbólica de resguardo.

“Ahí fue donde yo dije ‘necesito que venga un sacerdote, necesito bendecir este lugar’ (…) Mira la cruz que tenemos aquí, está porque yo ya la puse ahí. Dije: ‘Ah no, esto no me vuelve a pasar’ (…) Tengo un Cristo bendito y exorcizado”, relató la actriz.

La empresa de fumigación que acudió al domicilio eliminó las moscas, y los expertos buscaron un posible animal muerto en las tuberías, como una rata, pero no hallaron nada que explicara el fenómeno. Ante la ausencia de una causa material, Higareda atribuyó la experiencia a un evento paranormal.

La actriz lo atribuye al 'señor de las moscas'. Crédito: YouTube DeTodoUnMucho

La actriz también solicitó que la parte del episodio donde narra estos hechos no se publique íntegramente, por temor a que algunos seguidores intenten “abrir portales” al escuchar el relato completo. Por esta razón, el capítulo será editado antes de su difusión, según confirmó el equipo del podcast.

