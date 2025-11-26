Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles esta semana para tramitar el permiso de manera rápida

Unidades Móviles que brindarán atención esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

El gobierno del Estado de México volverá a implementar esta semana distintas unidades móviles para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir de manera más ágil. Cabe recordar que el permiso es indispensable para poder circular de manera legal.

La reactivación de las unidades móviles responde a la alta demanda y a la necesidad de descentralizar el servicio, permitiendo así que personas residentes en distintas zonas puedan acceder a este trámite sin mayores desplazamientos.

“Con las Unidades Móviles puedes obtener tu licencia de servicio particular sin complicaciones. ¡Un servicio seguro, ágil y cercano para ti", indicó la Semov en sus redes sociales.

Unidades móviles esta semana para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Las unidades móviles brindarán atención de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México)

Nezahualcóyotl (del 24 al 29 de noviembre)

Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Nezahualcóyotl, Estado de México (estacionamiento Estadio Neza).

San Felipe del Progreso (del 25 al 29 de noviembre)

Plaza y Posadas Garduño s/n, Col. Centro, C.P. 50640 , San Felipe del Progreso, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Melchor Ocampo (del 25 al 29 de noviembre)

Av. Centenario Himno Nacional, Esq. Adolfo López Mateos 72, Barrio Señor de los Milagros, C.P. 54882, Melchor Ocampo, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Jiquipilco (25 de noviembre)

Calle Ricardo Flores Magón, Mz. 005, col. Centro, C.P. 50800, Jiquipilco, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Isidro Fabela (del 25 al 27 de noviembre)

Av. Constitución 1, Col. Centro, C.P. 54480, Isidro Fabela, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Ixtapaluca (del 24 al 28 de noviembre)

Calle Municipio Libre 1, Col. Centro, C.P. 56530, Ixtapaluca, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Cuautitlán Izcalli (del 24 al 29 de noviembre)

Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México (estacionamiento de Outlets Punta Norte)

Teoloyucan (del 25 al 27 de noviembre)

Av. Dolores s/n, Col. Tlatilco, C.P. 54770, Teoloyucan, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Tenancingo (del 26 al 28 de noviembre)

Calle Aldama Norte 106 A, Col. Centro, C.P. 52400, Tenancingo, Estado de México (entre calle Hidalgo y calle Morelos)

Tequixquiac (28 y 29 de noviembre)

Plaza Cuauhtémoc 1, Col. Centro, C.P. 55650, Tequixquiac, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Soyaniquilpan (28 y 29 de noviembre)

Calle Emiliano Zapata pte. Mz. 004, Col. San Francisco, C.P. 54280, Soyaniquilpan, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

¿Qué documentos se necesitarán para tramitar la licencia de conducir en el Edomex?

El comprobante de pago de derechos forma parte de los requisitos, y los conductores pueden obtener el Formato Universal de Pago en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o mediante el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Se exige la presentación del Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF) y, para quienes soliciten la licencia tipo C, también el Certificado Estándar de Competencias EEC1631. Además, es obligatorio haber aprobado el examen de conocimientos.

Entre los documentos indispensables figuran el acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población (CURP), una identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio.

Costos de la licencia de conducir en el Edomex

Asimismo, la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México informó los costos para tramitar la licencia de conducir.

Automovilista “A”

1 año - $719 pesos | 2 años - $963 pesos | 3 años - $1,287 pesos | 4 años - $1,712 pesos.

Motociclista “C”

1 año - $719 pesos | 2 años - $963 pesos | 3 años - $1,287 pesos | 4 años - $1, 712 pesos.

Chofer de Servicio Particular “E”

1 año - $942 pesos | 2 años - $1, 256 pesos | 3 años - $1, 675 pesos | 4 años - $2, 232 pesos.

Permiso Provisional “B”

1 año - $719 pesos | 2 años - $963 pesos

Permiso Provisional “A”

1 año - $3,420 pesos.

Duplicado

1 año - $ 486 pesos.

Constancia

1 año - $ 109 pesos.

Para conocer más detalles sobre el permiso vehicular se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.