México

Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles esta semana para tramitar el permiso de manera rápida

Este permiso es indispensable para que los conductores mexiquenses puedan circular de manera legal

Guardar
Unidades Móviles que brindarán atención
Unidades Móviles que brindarán atención esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

El gobierno del Estado de México volverá a implementar esta semana distintas unidades móviles para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir de manera más ágil. Cabe recordar que el permiso es indispensable para poder circular de manera legal.

La reactivación de las unidades móviles responde a la alta demanda y a la necesidad de descentralizar el servicio, permitiendo así que personas residentes en distintas zonas puedan acceder a este trámite sin mayores desplazamientos.

“Con las Unidades Móviles puedes obtener tu licencia de servicio particular sin complicaciones. ¡Un servicio seguro, ágil y cercano para ti", indicó la Semov en sus redes sociales.

Unidades móviles esta semana para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Las unidades móviles brindarán atención de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México)

  • Nezahualcóyotl (del 24 al 29 de noviembre)

Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Nezahualcóyotl, Estado de México (estacionamiento Estadio Neza).

  • San Felipe del Progreso (del 25 al 29 de noviembre)

Plaza y Posadas Garduño s/n, Col. Centro, C.P. 50640 , San Felipe del Progreso, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

  • Melchor Ocampo (del 25 al 29 de noviembre)

Av. Centenario Himno Nacional, Esq. Adolfo López Mateos 72, Barrio Señor de los Milagros, C.P. 54882, Melchor Ocampo, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

  • Jiquipilco (25 de noviembre)

Calle Ricardo Flores Magón, Mz. 005, col. Centro, C.P. 50800, Jiquipilco, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

  • Isidro Fabela (del 25 al 27 de noviembre)

Av. Constitución 1, Col. Centro, C.P. 54480, Isidro Fabela, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Unidades móviles que brindarán atención
Unidades móviles que brindarán atención esta semana (X@SEMOV_Edomex)
  • Ixtapaluca (del 24 al 28 de noviembre)

Calle Municipio Libre 1, Col. Centro, C.P. 56530, Ixtapaluca, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

  • Cuautitlán Izcalli (del 24 al 29 de noviembre)

Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México (estacionamiento de Outlets Punta Norte)

  • Teoloyucan (del 25 al 27 de noviembre)

Av. Dolores s/n, Col. Tlatilco, C.P. 54770, Teoloyucan, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

  • Tenancingo (del 26 al 28 de noviembre)

Calle Aldama Norte 106 A, Col. Centro, C.P. 52400, Tenancingo, Estado de México (entre calle Hidalgo y calle Morelos)

Unidades móviles que brindarán atención
Unidades móviles que brindarán atención esta semana (X@SEMOV_Edomex)
  • Tequixquiac (28 y 29 de noviembre)

Plaza Cuauhtémoc 1, Col. Centro, C.P. 55650, Tequixquiac, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

  • Soyaniquilpan (28 y 29 de noviembre)

Calle Emiliano Zapata pte. Mz. 004, Col. San Francisco, C.P. 54280, Soyaniquilpan, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

¿Qué documentos se necesitarán para tramitar la licencia de conducir en el Edomex?

El comprobante de pago de derechos forma parte de los requisitos, y los conductores pueden obtener el Formato Universal de Pago en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o mediante el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Se exige la presentación del Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF) y, para quienes soliciten la licencia tipo C, también el Certificado Estándar de Competencias EEC1631. Además, es obligatorio haber aprobado el examen de conocimientos.

Entre los documentos indispensables figuran el acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población (CURP), una identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio.

Costos de la licencia de conducir en el Edomex

Asimismo, la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México informó los costos para tramitar la licencia de conducir.

  • Automovilista “A”

1 año - $719 pesos | 2 años - $963 pesos | 3 años - $1,287 pesos | 4 años - $1,712 pesos.

  • Motociclista “C”

1 año - $719 pesos | 2 años - $963 pesos | 3 años - $1,287 pesos | 4 años - $1, 712 pesos.

  • Chofer de Servicio Particular “E”

1 año - $942 pesos | 2 años - $1, 256 pesos | 3 años - $1, 675 pesos | 4 años - $2, 232 pesos.

  • Permiso Provisional “B”

1 año - $719 pesos | 2 años - $963 pesos

  • Permiso Provisional “A”

1 año - $3,420 pesos.

  • Duplicado

1 año - $ 486 pesos.

  • Constancia

1 año - $ 109 pesos.

Para conocer más detalles sobre el permiso vehicular se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.

Temas Relacionados

Licencia de conducirLicencia de conducir EdomexEdomexTramites vehicularesUnidades móvilesmexico-noticias

Más Noticias

Padre de Fátima Bosch niega haber otorgado contratos en Pemex tras escándalo por Miss Universo 2025

El ex director de Pemex Exploración y Producción reaccionó a la polémica

Padre de Fátima Bosch niega

Audiencia pública en Aguascalientes reúne propuestas para renovar el sistema electoral

Participantes de distintas áreas plantean ajustes en el sistema de fiscalización y la organización de comicios

Audiencia pública en Aguascalientes reúne

La joya del Pachuca, Elías Montiel, apunta al Real Oviedo

El mediocampista mexicano vive negociaciones avanzadas para dar su primer salto al futbol europeo

La joya del Pachuca, Elías

“¿Cómo te atreves a meterte con una víctima?”, diputado del Movimiento del sombrero arremete contra Fernández Noroña

El político respondió con firmeza a los cuestionamientos del senador, respaldando también a la alcaldesa de Uruapan

“¿Cómo te atreves a meterte

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de noviembre: servicio lento en la Línea 1 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG anuncia con narcomanta su

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

Del “Tio Lako” a “El Mencho”: los narcocorridos que narran el poder criminal del “R1″ en el CJNG de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Padre de Fátima Bosch niega

Padre de Fátima Bosch niega haber otorgado contratos en Pemex tras escándalo por Miss Universo 2025

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comparten cómo afronta Aislinn Derbez la pérdida de su madre, Gabriela Michel

A qué hora ver el estreno de la quinta temporada de Stranger Things en México

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 25 de noviembre

Eliades Ochoa anuncia gira en México: fechas y ciudades para la leyenda de la música cubana en ‘¡Como Nunca! Tour’

DEPORTES

La joya del Pachuca, Elías

La joya del Pachuca, Elías Montiel, apunta al Real Oviedo

La IA predice el desenlace del Xolos vs Tigres en la ida de cuartos

“Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro”: el mensaje que envío JJ Macías a la afición tras su lesión

Atlas se queda sin timonel, la directiva inicia búsqueda de relevo

Monterrey vs América: la IA anticipa el marcador de la ida de cuartos de final