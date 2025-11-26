México

Detienen a motociclista con aparente droga en Iztacalco; vehículo estaría ligado a robo a mujer finlandesa

La SSC informó que el detenido portaba más de 100 dosis de presunta droga entre aparente cocaína y marihuana

La SSC no ha aclarado
La SSC no ha aclarado si el detenido estaría relacionado con el crimen ocurrido en la alcaldía Álvaro Obregón. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/ Infobae)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que transportaba más de un centenar de dosis de presunta droga mientras circulaba en una motocicleta que, de acuerdo con información preliminar, podría estar relacionada con el robo de artículos de alta gama a una mujer de origen finlandés en la alcaldía Álvaro Obregón.

El aseguramiento tuvo lugar durante un patrullaje preventivo en la avenida Canal de Tezontle, a la altura de la calle Pablo Alvarado, en la colonia Campamento 2 de Octubre, perteneciente a la alcaldía Iztacalco. De acuerdo con el informe policial, los agentes se percataron de que un hombre a bordo de una motocicleta negra manipulaba varios envoltorios similares a los comúnmente utilizados para la distribución de sustancias ilícitas.

Ante la sospecha de un posible hecho delictivo, los oficiales se aproximaron y, siguiendo el protocolo de actuación policial, informaron al sujeto que se le realizaría una revisión preventiva.

Los elementos de la SSC
Los elementos de la SSC detuvieron al hombre y levantaron la motocicleta. Foto: (iStock)

Durante esta inspección, los policías encontraron 90 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína, además de 15 bolsitas que contenían un vegetal verde parecido a la marihuana. También le fue asegurada una bolsa de color negro que portaba junto con los paquetes.

El sujeto, identificado como un hombre de 40 años de edad, fue detenido en el lugar. Tras informarle sus derechos de ley, fue trasladado junto con la motocicleta y todo lo decomisado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La SSC informó que, tras realizar un cruce de información con distintas áreas de inteligencia, se pudo establecer que la motocicleta asegurada posiblemente está vinculada a un robo ocurrido el pasado 22 de noviembre en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón. En ese incidente, una mujer de nacionalidad finlandesa fue despojada de un reloj de pulsera, una computadora portátil y dos teléfonos celulares, todos catalogados como artículos de alta gama.

El detenido fue puesto a
El detenido fue puesto a disposición del ministerio público. Foto: (iStock)

El robo habría ocurrido sobre avenida Periférico Sur, donde los responsables interceptaron a la víctima para sustraerle sus pertenencias. La coincidencia entre las características de la motocicleta usada en ese evento y la unidad asegurada durante el patrullaje encendió las alertas de las autoridades, por lo que esta línea de investigación será integrada al expediente del caso.

Hasta el momento, la SSC no ha confirmado la participación directa del detenido en dicho robo, pero indicó que las pesquisas continuarán para esclarecer completamente los hechos. La detención forma parte de las labores permanentes de vigilancia que la corporación realiza en la capital para inhibir delitos relacionados con narcomenudeo y robo con violencia.

Con esta acción, las autoridades reiteraron su compromiso de reforzar la seguridad en zonas con alta incidencia delictiva y de avanzar en la identificación de posibles redes vinculadas al robo de objetos de alto valor en la ciudad.

