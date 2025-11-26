Ceci Flores arremete contra Noroña tras dichos sobre Grecia Quiroz

CRÉDITO: Jovani Pérez | Infobae México

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, criticó las declaraciones del senador morenista Gerardo Fernández Noroña por descalificar la posible aspiración de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, a la gubernatura de Michoacán.

“La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea”, declaró Noroña en sus redes sociales.

Además, el ex presidente del Senado consideró que la alcaldesa recibirá el respaldo de los partidos de oposición, quienes, según él, requieren “figuras fascistas” para legitimar a la derecha.

Ceci Flores, a través de su cuenta personal de la plataforma ‘X’ expresó su descontento hacia Fernández acusándolo de “no respetar ni la muerte ni un corazón roto”, y señaló que cada intervención pública del legislador incrementa “su lista de mujeres violentadas”.

En su mensaje, la activista cuestionó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre el papel que ocupa Fernández Noroña dentro de una administración que ha tomado como estandarte la representación de las mujeres: “¿por qué dejas que este machito tenga un espacio en un gobierno de mujeres?, ¿por qué no le quitas a su boca la posibilidad de seguir lanzando flechas que atraviesan el alma?”, escribió la activista, enfatizando la urgencia de limitar los discursos que percibe como violentos dentro del gabinete.

Flores defendió a Grecia Quiroz, “ella no eligió ver morir a su esposo para ocupar un lugar en el gobierno” y rechazó cualquier insinuación que involucre la tragedia personal como medio para el ascenso político.

Sheinbaum le “llamó la atención” a Noroña

Por su parte, la a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó este miércoles 26 de noviembre sensibilidad, solidaridad y respeto hacia Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos Manzo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal fue consultada sobre las declaraciones del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró que “la ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo”, luego de que Quiroz solicitara investigar a Raúl Morón y Leonel Godoy por el homicidio de su esposo.

Al referirse a la situación, Sheinbaum enfatizó la importancia de priorizar el respeto en estos casos: “La esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil, acaba de perder a su esposo. En esa parte tiene que haber una sensibilidad, para empezar”, afirmó. Añadió que el debate político debe abordarse en su momento, señalando: “Para lo político ya habrá otros momentos”.