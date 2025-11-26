México

Autoridades detuvieron a tres sujetos con armas y un vehículo robado en Culiacán

El aseguramiento derivó de que los presuntos delincuentes transitaban en un automóvil sin placas de circulación

Presuntos delincuentes detenidos en Culiacán.
Presuntos delincuentes detenidos en Culiacán. Crédito: x - @sspsinaloa1

Un despliegue de fuerzas de seguridad en Culiacán derivó en la detención de 3 personas y el aseguramiento de armas y un vehículo con reporte de robo durante acciones de patrullaje.

Las acciones fueron informadas mediante los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Sinaloa.

Según autoridades, el aseguramiento derivó de tareas realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, los reportes indican que fue el grupo Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal el encargado de estas acciones.

Cómo fue la detención de los tres presuntos delincuentes en Culiacán

Durante recorridos de prevención y vigilancia, integrantes del Grupo GOES detectaron un automóvil Hyundai Elantra sin placas en las inmediaciones de las colonias Josefa Ortiz de Domínguez y Buena Vista, en Culiacán, Sinaloa.

Al marcarle el alto, los tripulantes intentaron evadir la presencia policial, por lo que se procedió a interceptar el vehículo.

Según autoridades, tras revisar la unidad se supo que contaba con reporte de robo vigente.

Qué se aseguro tras la intervención

En la revisión a la unidad y sus ocupantes, los agentes decomisaron dos pistolas calibre .45 y una pistola calibre .357, todas abastecidas con cartuchos útiles.

Las armas, así como el vehículo y los tres detenidos, fueron remitidos ante la Fiscalía General de la República para dar inicio a las investigaciones correspondientes, detalló SSP.

Los detención fue realizada mediante
Los detención fue realizada mediante coordinación interinstitucional. Crédito: x - @sspsinaloa1

La movilización se realizó en el contexto de los operativos conjuntos impulsados por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa.

La SSP reiteró que el objetivo de estas medidas es fortalecer la seguridad y salvaguardar la integridad de la población sinaloense.

Según la información proporcionada por la SSP, se invita a la ciudadanía a comunicarse al número de emergencias 911 en caso de requerir apoyo, así como al 089 para realizar denuncias de forma anónima.

La autoridad espera que estas acciones contribuyan a reducir la incidencia de delitos en la región capital del estado.

Otras acciones recientes en la capital sinaloense

La tarde de este 26 de noviembre, elementos del Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo en el fraccionamiento Valle Alto, donde reportaron la detención preliminar de al menos 5 personas, así como el aseguramiento de armas de fuego, un vehículo y la localización de un domicilio presuntamente utilizado como casa de seguridad.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen el resguardo de la zona y continúan con la búsqueda de personas que huyeron durante la intervención, además, recomendaron que derivado de esos operativos, la sociedad debe de tener precaución al transitar por la zona.

