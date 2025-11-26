México

Audiencia pública en Aguascalientes reúne propuestas para renovar el sistema electoral

Participantes de distintas áreas plantean ajustes en el sistema de fiscalización y la organización de comicios

Guardar
La Agencia de Transformación Digital
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), liderado por María Teresa Jiménez Esquivel. Foto: Cortesía/Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y el gobierno de Aguascalientes, liderado por María Teresa Jiménez Esquivel, organizaron el 25 de noviembre una Audiencia Pública para la Reforma Electoral en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.

El objetivo principal fue recabar propuestas de diferentes sectores para construir una iniciativa que responda a las necesidades de la sociedad, según la invitación realizada desde la ATDT y compartida por su titular, José Peña Merino.

Al evento asistieron representantes académicos, instituciones públicas y ciudadanos, quienes expusieron opiniones y documentos, permitiendo también la participación digital a través del portal oficial de la reforma.

Durante la jornada, Peña Merino recalcó la apertura del ejercicio, orientado a escuchar opiniones plurales y a recibir propuestas escritas que serán procesadas para formar parte del análisis nacional sobre la reforma electoral.

La ATDT destacó que todas
La ATDT destacó que todas las participaciones recibidas, tanto en la audiencia como en línea, tendrán un papel importante en el diagnóstico de necesidades. Foto: Cortesía/ Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La ATDT destacó que todas las participaciones recibidas, tanto en la audiencia como en línea, tendrán un papel importante en el diagnóstico de necesidades y en la formación de propuestas.

En representación del Ejecutivo estatal, Antonio Arámbula López, secretario general de gobierno, subrayó la importancia de incorporar innovaciones tecnológicas en los procesos electorales para dotarlos de mayor certeza, reducir costos y ampliar la participación ciudadana.

Reiteró el compromiso del gobierno estatal con la colaboración y el diálogo que permitan fortalecer la democracia en México.

Temas clave para renovación del sistema electoral nacional

Durante la audiencia participaron 16 ponentes de distintos ámbitos, quienes abordaron temas clave para la renovación del sistema electoral nacional. Entre los ejes de discusión figuraron la justicia electoral, la organización de los comicios, el fortalecimiento institucional y el respeto a los derechos ciudadanos.

Se destacó la necesidad de homologar fiscalías electorales en todo el país para mejorar la procuración de justicia y se propuso establecer mecanismos de rendición de cuentas en tiempo real.

También se analizó el papel de los Organismos Públicos Locales Electorales en la coordinación de elecciones municipales y se enfatizó la importancia de sumar la experiencia de académicos y especialistas en el diseño de la reforma.

Durante la audiencia participaron 16
Durante la audiencia participaron 16 ponentes de distintos ámbitos. Foto: Cortesía/Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Algunas intervenciones pusieron el foco en el sistema de representación proporcional, la problemática de la sobre representación y la distribución de recursos públicos a candidaturas independientes, con el fin de garantizar equidad en la competencia.

El impacto de la tecnología fue otro de los asuntos destacados, al sugerirse herramientas como el voto digital, la creación de aplicaciones para capacitación electoral y la realización de simulacros con incentivos para funcionarios de casilla.

Los asistentes abordaron además los derechos emergentes y las acciones afirmativas, incluyendo la protección de grupos prioritarios como la población LGBTIQNB y la promoción de condiciones equitativas para el sufragio.

Los asistentes abordaron además los
Los asistentes abordaron además los derechos emergentes y las acciones afirmativas. Foto: Cortesía/Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Esta Audiencia Pública, la tercera organizada por la ATDT, consolidó un espacio participativo orientado a desarrollar proyectos para una democracia más representativa e incluyente.

Las propuestas surgidas serán consideradas en la elaboración de la iniciativa final, abarcando desde el voto digital y la representación proporcional, hasta el voto de mexicanos en el extranjero y la figura de la candidatura independiente.

El Gobierno de México reiteró que este proceso fortalecerá el sistema democrático nacional a través del diálogo y la apertura ciudadana.

Temas Relacionados

AguascalientesReforma Electoralmexico-noticias

Más Noticias

Padre de Fátima Bosch niega haber otorgado contratos en Pemex tras escándalo por Miss Universo 2025

El ex director de Pemex Exploración y Producción reaccionó a la polémica

Padre de Fátima Bosch niega

La joya del Pachuca, Elías Montiel, apunta al Real Oviedo

El mediocampista mexicano vive negociaciones avanzadas para dar su primer salto al futbol europeo

La joya del Pachuca, Elías

Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles esta semana para tramitar el permiso de manera rápida

Este permiso es indispensable para que los conductores mexiquenses puedan circular de manera legal

Licencia de conducir Edomex 2025:

“¿Cómo te atreves a meterte con una víctima?”, diputado del Movimiento del sombrero arremete contra Fernández Noroña

El político respondió con firmeza a los cuestionamientos del senador, respaldando también a la alcaldesa de Uruapan

“¿Cómo te atreves a meterte

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de noviembre: servicio lento en la Línea 1 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG anuncia con narcomanta su

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

Del “Tio Lako” a “El Mencho”: los narcocorridos que narran el poder criminal del “R1″ en el CJNG de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Padre de Fátima Bosch niega

Padre de Fátima Bosch niega haber otorgado contratos en Pemex tras escándalo por Miss Universo 2025

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comparten cómo afronta Aislinn Derbez la pérdida de su madre, Gabriela Michel

A qué hora ver el estreno de la quinta temporada de Stranger Things en México

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 25 de noviembre

Eliades Ochoa anuncia gira en México: fechas y ciudades para la leyenda de la música cubana en ‘¡Como Nunca! Tour’

DEPORTES

La joya del Pachuca, Elías

La joya del Pachuca, Elías Montiel, apunta al Real Oviedo

La IA predice el desenlace del Xolos vs Tigres en la ida de cuartos

“Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro”: el mensaje que envío JJ Macías a la afición tras su lesión

Atlas se queda sin timonel, la directiva inicia búsqueda de relevo

Monterrey vs América: la IA anticipa el marcador de la ida de cuartos de final