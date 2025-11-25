Sheinbaum recibe a directivos de HSBC para analizar oportunidades de inversión

Después de reunirse en Palacio Nacional con el empresario mexicano Carlos Slim, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a directivos del banco británico HSBC para conversar sobre las posibilidades de expandir sus inversiones en México.

“Recibimos en Palacio Nacional al director ejecutivo de HSBC, Michael Roberts, y al director general de HSBC México, Jorge Arce. Conversamos sobre las grandes oportunidades para nuestro país”, informó la titular del Ejecutivo a través de sus redes sociales.

Desde hace semanas, la titular del Poder Ejecutivo se ha reunido con directivos de diversas instituciones financieras para promover una mayor inversión, esto como parte del Plan México.

en encuentro entre la mandataria mexicana y los directivos de la institución financiera se presentan en un momento complicado para ésta última, la cual implementó en las últimas semanas un programa de recorte de personal.

HSBC Holdings Plc delineó recortes en su división de banca de inversión, una medida que forma parte de la revisión estratégica impulsada por el consejero delegado Georges Elhedery, según informó a inicios de noviembre la agencia Bloomberg.

La decisión, que comenzará a aplicarse en Asia, tendrá impacto en la plantilla de la entidad a nivel global.

Un portavoz de HSBC respondió que la institución está enfocada en “aumentar el liderazgo y la cuota de mercado en las áreas donde tiene una clara ventaja competitiva y donde tiene las mayores oportunidades de crecimiento”.

La entidad financiera, considerada el mayor prestamista de Europa, ya había anticipado en octubre de 2024 su intención de priorizar mercados y segmentos con mayor potencial.

Sheinbaum también se reunió con Carlos Slim

La presencia de Carlos Slim en Palacio Nacional generó expectativas este lunes, cuando el empresario sostuvo un encuentro de casi tres horas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su primer encuentro con Sheinbaum, Slim destacó el potencial de México y la importancia de la inversión privada para el próximo año. Crédito: X @Claudiashein

La reunión, que también contó con la participación de Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad, pues el magnate llegó escoltado pro tres camionetas de seguridad hasta el Zócalo, cuando en ocasiones anteriores lo hacia de manera sencilla.

Slim, quien encabeza Grupo Carso, llegó al recinto histórico cerca de las dos de la tarde. Al concluir la reunión, abandonó el lugar sin ofrecer declaraciones a la prensa.

Más tarde, la presidenta Sheinbaum informó que durante el encuentro se abordaron temas relacionados con “los buenos pronósticos de la economía en México al cierre de 2025 y para 2026”, según sus propias palabras.

La mandataria federal destacó la relevancia de la conversación sostenida con Slim y Cervantes, subrayando el optimismo compartido respecto al desempeño económico del país en los próximos años.

Este encuentro marca la segunda ocasión en que Slim y Sheinbaum se reúnen en Palacio Nacional en menos de un mes, ya que el pasado 3 de julio ambos participaron, junto a otros empresarios, en una revisión del Plan México.