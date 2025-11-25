México

Sheinbaum recibe a directivos de HSBC para analizar oportunidades de inversión

La reunión se dio en Palacio Nacional, donde previamente conversó con Carlos Slim

Guardar

Después de reunirse en Palacio Nacional con el empresario mexicano Carlos Slim, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a directivos del banco británico HSBC para conversar sobre las posibilidades de expandir sus inversiones en México.

“Recibimos en Palacio Nacional al director ejecutivo de HSBC, Michael Roberts, y al director general de HSBC México, Jorge Arce. Conversamos sobre las grandes oportunidades para nuestro país”, informó la titular del Ejecutivo a través de sus redes sociales.

Desde hace semanas, la titular del Poder Ejecutivo se ha reunido con directivos de diversas instituciones financieras para promover una mayor inversión, esto como parte del Plan México.

en encuentro entre la mandataria mexicana y los directivos de la institución financiera se presentan en un momento complicado para ésta última, la cual implementó en las últimas semanas un programa de recorte de personal.

HSBC Holdings Plc delineó recortes en su división de banca de inversión, una medida que forma parte de la revisión estratégica impulsada por el consejero delegado Georges Elhedery, según informó a inicios de noviembre la agencia Bloomberg.

La decisión, que comenzará a aplicarse en Asia, tendrá impacto en la plantilla de la entidad a nivel global.

Un portavoz de HSBC respondió que la institución está enfocada en “aumentar el liderazgo y la cuota de mercado en las áreas donde tiene una clara ventaja competitiva y donde tiene las mayores oportunidades de crecimiento”.

La entidad financiera, considerada el mayor prestamista de Europa, ya había anticipado en octubre de 2024 su intención de priorizar mercados y segmentos con mayor potencial.

Sheinbaum también se reunió con Carlos Slim

La presencia de Carlos Slim en Palacio Nacional generó expectativas este lunes, cuando el empresario sostuvo un encuentro de casi tres horas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su primer encuentro con
En su primer encuentro con Sheinbaum, Slim destacó el potencial de México y la importancia de la inversión privada para el próximo año. Crédito: X @Claudiashein

La reunión, que también contó con la participación de Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad, pues el magnate llegó escoltado pro tres camionetas de seguridad hasta el Zócalo, cuando en ocasiones anteriores lo hacia de manera sencilla.

Slim, quien encabeza Grupo Carso, llegó al recinto histórico cerca de las dos de la tarde. Al concluir la reunión, abandonó el lugar sin ofrecer declaraciones a la prensa.

Más tarde, la presidenta Sheinbaum informó que durante el encuentro se abordaron temas relacionados con “los buenos pronósticos de la economía en México al cierre de 2025 y para 2026”, según sus propias palabras.

La mandataria federal destacó la relevancia de la conversación sostenida con Slim y Cervantes, subrayando el optimismo compartido respecto al desempeño económico del país en los próximos años.

Este encuentro marca la segunda ocasión en que Slim y Sheinbaum se reúnen en Palacio Nacional en menos de un mes, ya que el pasado 3 de julio ambos participaron, junto a otros empresarios, en una revisión del Plan México.

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

Frente frío número 16 avanza sobre México: SMN pronostica heladas y lluvias intensas

El fenómeno meteorológico se combina con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical

Frente frío número 16 avanza

Nueve marcas de cacahuates japoneses que tienen más sodio del que declaran en su etiquetado: ¿qué tan dañinas son este tipo de botanas para la salud?

El informe destaca que algunos productos duplican el contenido de sal reportado en sus etiquetas

Nueve marcas de cacahuates japoneses

Los ejercicios que sí funcionan para fortalecer las rodillas, disminuir el dolor articular y evitar lesiones

La actividad física también favorece la lubricación natural de la articulación y estimula la circulación sanguínea en la zona, promoviendo la recuperación y el mantenimiento de los tejidos

Los ejercicios que sí funcionan

Pastel de mil hojas con crema pastelera: una receta exquisita y crujiente con relleno suave

Este postre requiere mucha paciencia y práctica, pero es posible hacerlo en casa

Pastel de mil hojas con

Lenia Batres plantea ajustar cálculo de indemnizaciones y reducir pagos por muerte laboral

La SCJN analizará un proyecto que propone calcular compensaciones por muerte laboral con UMA, lo que acortaría el monto entregado a los familiares

Lenia Batres plantea ajustar cálculo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cayeron 2 presuntos delincuentes por

Cayeron 2 presuntos delincuentes por el asesinato del policía Brandon López en la CDMX

Hay dos detenidos por la muerte de Joel Lizandro, el menor de edad encontrado sin vida en Tulum

Autoridades aseguraron cargamento de cocaína con valor de más de 41mdp en Chiapas

Lupe Tapia, operador crucial de El Mayo Zambada, será condenado en EEUU el próximo año

Cae en Michoacán “El Pelón”, presunto reclutador de sicarios, ligado al homicidio de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

¿Quiénes son las hermanas de

¿Quiénes son las hermanas de Aislinn Derbez, hijas de Gabriela Michel?

Así fue el romance y crudas peleas de Gabriela Michel con Eugenio Derbez, que marcaron la vida de Aislinn Derbez

Quién era Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 24 de noviembre: a esta hora empieza la prueba para ser capataz de la semana

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas: cuándo

Cruz Azul vs Chivas: cuándo cuestan los boletos para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX

León Krauze menosprecia la crítica de Christian Martinoli al Tri por “insultar” a los jugadores con groserías

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Liga MX explica por qué se jugarán tres partidos de liguilla en un día pese a que el reglamento lo prohíbe

‘El Buki’ visita la cancha de Boca Juniors y Riquelme lo recibe con la camiseta xeneize: “Usted es el ídolo de mi mamá”