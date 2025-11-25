México

SAT recaudó más de 5 billones de pesos en lo que va del año, un aumento del 7.9% en comparación con el 2024

Los ingresos federales rebasaron en más del doble lo programado para el periodo, según datos oficiales

El Gobierno Federal de México
El Gobierno Federal de México reporta un crecimiento de 7.9% en ingresos durante los primeros diez meses de 2025, según datos del SAT. Crédito: Cuartoscuro

Entre enero y octubre, la recaudación federal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) alcanzó 5 billones 70 mil 877 millones de pesos, cifra que representa un aumento real de 7.9% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la institución tributaria en un comunicado emitido este 24 de noviembre.

Este desempeño no solo supera en 546 mil 97 millones de pesos lo registrado en los primeros diez meses de 2024, sino que también rebasa en 102.5% lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación para el periodo, afirma el SAT.

La recaudación a través de impuestos, pilar de estos resultados, estableció un nuevo récord al sumar 4 billones 495 mil 842 millones de pesos, lo que equivale a un crecimiento real de 6.1% frente a 2024.

El impuesto al valor agregado
El impuesto al valor agregado (IVA) suma 1.25 billones de pesos, reflejando un crecimiento real de 5.2% en 2025. Crédito: MARIO JASSO/CUARTOSCURO

El impuesto sobre la renta (ISR) aportó 2 billones 441 mil 850 millones de pesos, es decir, 211 mil 433 millones más que el año anterior y un incremento real de 5.4%. Por su parte, el impuesto al valor agregado (IVA) generó 1 billón 254 mil 587 millones de pesos, con un aumento de 105 mil 401 millones respecto al mismo lapso de 2024 y un crecimiento real de 5.2%.

Por su parte, el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) sumó 556 mil 999 millones de pesos, superando en 49 mil 502 millones lo recaudado en el periodo previo y reflejando un alza real de 5.7%.

En paralelo al fortalecimiento de la recaudación, el SAT avanza en la descentralización de sus servicios. El organismo inauguró recientemente nuevos Módulos de Servicios Tributarios (MST) en Tulum, Quintana Roo, y Tekax, Yucatán, ampliando su red nacional a 164 sedes.

De acuerdo con el comunicado del SAT difundido el 18 de noviembre, la elección de estas ubicaciones responde al crecimiento poblacional y la dinámica económica de ambas regiones, con el objetivo de acercar la atención fiscal a quienes más la requieren y evitar desplazamientos a municipios distantes.

La recaudación tributaria alcanza un
La recaudación tributaria alcanza un récord histórico de 4.49 billones de pesos, impulsada por el ISR, IVA e IEPS. Crédito: Cuartoscuro

El MST de Tulum inició operaciones el 10 de noviembre en Calle Ook Kot, Manzana 130, región 3, lote 2, local 5, entre Escorpión Norte y Libra Norte, Colonia Maya Pax, 77760, Quintana Roo. En Tekax, el módulo abrió el 18 de noviembre en Calle 53, número 202-bis, Colonia Centro, 97970, dentro del Palacio Municipal.

Estas nuevas oficinas permiten a los contribuyentes realizar trámites esenciales como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas físicas, obtención y renovación de la e.firma, actualización de datos, revocación de la e.firma y entrega de la Constancia de Situación Fiscal.

La apertura de estos módulos no solo facilita la vida cotidiana de los usuarios al reducir tiempos y traslados, sino que también incrementa la disponibilidad de citas, contribuyendo a evitar la saturación en otras sedes cercanas.

El SAT reiteró su compromiso de continuar con la expansión y modernización de sus servicios, destacando que “todas y todos contribuimos al bienestar de México”, según el comunicado oficial.

