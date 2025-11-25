México

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de noviembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Guardar

En pocas líneas:

11:30 hsHoy

Sin servicio estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro

La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro se encuentra cerrada esta mañana y permanecerá sin servicio hasta nuevo aviso, debido a un evento al exterior. El STC informó que los trenes no realizarán ascenso ni descenso de personas usuarias en esa estación.

Para llegar al primer cuadro de la ciudad, se recomienda utilizar Isabel la Católica (L1), Pino Suárez (L1 y L2), Bellas Artes (L2 y L8), Allende (L2), Salto del Agua (L1 y L8), San Juan de Letrán (L8) y Hidalgo (L2 y L3).

11:27 hsHoy

Estaciones cerradas por mantenimiento en Metrobús (ambas direcciones):

Línea 1

  • Revolución
  • Nuevo León
  • Río Churubusco

Línea 2

  • Iztacalco
  • Rojo Gómez (cierre nocturno a partir de las 22:00 h)

Línea 5

  • San Juan de Aragón
  • Talismán
11:25 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús iniciaron sus operaciones hoy martes 25 de noviembre.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsSTCmexico-noticias

Últimas noticias

Efemérides 25 de noviembre: qué se celebra este inicio de semana

El calendario señala las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, enseguida las de este martes

Efemérides 25 de noviembre: qué

¿Quién es el famoso padrastro de Aislinn Derbez?

Gabriela Michel, madre de la actriz, murió el 24 de noviembre tras sufrir un infarto

¿Quién es el famoso padrastro

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 25 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias

El día que Frank Sinatra le hizo de comer a Emilio Azcárraga en Acapulco y a él no le gustó: “La peor pasta de mi vida”

‘El Tigre’ Azcárraga viajo al famoso puerto de Guerrero para conocer al cantante estadounidense de forma más íntima

El día que Frank Sinatra

‘La Mañanera’ de hoy martes 25 de noviembre | EN VIVO

La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este martes desde Palacio Nacional

‘La Mañanera’ de hoy martes

ÚLTIMAS NOTICIAS

Las sentidas palabras de Lourdes

Las sentidas palabras de Lourdes Fernández antes de su internación: “Hay cosas que no son reales”

María Eugenia Vidal: “Le dimos autorización al Presidente para privatizar ocho empresas y no se avanzó”

Crisis en la fábrica de ollas Essen: despidió a más de 30 trabajadores por bajo consumo y suba de importaciones

Video: el extremo salto al vacío de un ladrón que escapaba de la Policía en Córdoba

El Partido Comunista de China solo quiere energía positiva, pero escasea

INFOBAE AMÉRICA

Ante la desconfianza en su

Ante la desconfianza en su entorno y la presión de EEUU, Maduro reforzó su seguridad y limitó las apariciones públicas

Tragedia en Brasil: un empleado murió aplastado por un árbol navideño en el centro de la ciudad de Manaos

El partido de Jair Bolsonaro insistirá en una amnistía para librarlo de su condena por el intento de golpe de Estado en Brasil

Honduras necesita una propuesta de gobierno clara

“Wicked: Por Siempre” supera los 226 millones en su lanzamiento mundial y logra el mayor debut para un musical

DEPORTES

Racing recibió el Premio Simon

Racing recibió el Premio Simon Wiesenthal 2025 por su lucha contra el racismo, la xenofobia y discriminación

“¿Chances reales?”: el particular desafío entre Manu Ginóbili y un robot que organizó MrBeast

Franco Colapinto correrá el GP de Qatar de F1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber

Los últimos Challengers del año se jugarán en Temuco y Bogotá: la lista de argentinos que buscarán cerrar el 2025 con una alegría

De cardio con poco oxígeno a baños de contraste: los 6 secretos de la rutina de Erling Haaland para mantenerse en la élite mundial