Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de noviembre

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús iniciaron sus operaciones hoy martes 25 de noviembre.

Para llegar al primer cuadro de la ciudad, se recomienda utilizar Isabel la Católica (L1), Pino Suárez (L1 y L2), Bellas Artes (L2 y L8), Allende (L2), Salto del Agua (L1 y L8), San Juan de Letrán (L8) y Hidalgo (L2 y L3).

La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro se encuentra cerrada esta mañana y permanecerá sin servicio hasta nuevo aviso, debido a un evento al exterior. El STC informó que los trenes no realizarán ascenso ni descenso de personas usuarias en esa estación.

Sin servicio estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro

