Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de noviembre

La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro se encuentra cerrada esta mañana y permanecerá sin servicio hasta nuevo aviso, debido a un evento al exterior. El STC informó que los trenes no realizarán ascenso ni descenso de personas usuarias en esa estación.
Para llegar al primer cuadro de la ciudad, se recomienda utilizar Isabel la Católica (L1), Pino Suárez (L1 y L2), Bellas Artes (L2 y L8), Allende (L2), Salto del Agua (L1 y L8), San Juan de Letrán (L8) y Hidalgo (L2 y L3).
Estaciones cerradas por mantenimiento en Metrobús (ambas direcciones):
Línea 1
Línea 2
Línea 5
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús iniciaron sus operaciones hoy martes 25 de noviembre.