Lotería Nacional conmemora en Veracruz el Bicentenario de la Independencia en el Mar

La Lotería Nacional llevó a cabo el Sorteo Zodiaco Especial No. 1727 en el puerto de Veracruz como parte de las actividades para celebrar el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar.

Esta acción se enmarca en el principio de “Menos escritorio, más territorio”, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, y ratifica el compromiso de acercar la institución a la ciudadanía en distintas regiones del país.

En el Museo Naval México, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, indicó que Veracruz representa un lugar fundamental en la historia del país.

Desde este sitio se recordó que hace dos siglos terminó el dominio extranjero en México y se aseguró su soberanía marítima, aportando al cierre de la etapa independentista nacional.

Salomón señaló que la política de llevar los sorteos fuera de la sede tradicional responde a la necesidad de fortalecer el vínculo con la sociedad, reconocer la diversidad de México y apoyar la transparencia institucional.

En su intervención mencionó que cada sorteo realizado fuera de las instalaciones es una manera de fortalecer la identidad nacional y de transmitir a los participantes que la Lotería pertenece a todas y todos los mexicanos.

Sorteo dedicado a la Armada de México en el marco de sus 200 años de servicio

El sorteo se dedicó a la Armada de México en el marco de sus 200 años de servicio, reconociendo a las personas que han protegido la soberanía nacional, tanto en el pasado como en el presente.

La directora subrayó la importancia de honrar la labor de quienes resguardan la independencia y la libertad de México en el ámbito marítimo.

El evento contó con la participación de Igor Rojí López, secretario de Turismo de Veracruz, en representación de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García. Rojí destacó la trayectoria de la Lotería Nacional como institución de confianza y su función de fortalecer la transparencia a través de estos sorteos conmemorativos.

En representación del secretario de Marina, el comandante de la Primera Región Naval en Veracruz, Almirante Ramiro Lobato Camacho, señaló que el boleto conmemorativo difundido por la Lotería Nacional permite que la historia de la independencia marítima llegue a la ciudadanía y se mantenga viva en la memoria colectiva.

Subrayó el valor cultural de la institución y el impacto simbólico de cada emisión. El evento reunió a autoridades civiles, militares y público local en el Museo Naval México.

Lotería Nacional Bicentenario de la Independencia en el Mar: Sorteo repartió 43 millones de pesos en una serie

El sorteo repartió 43 millones de pesos en premios en una serie. El Premio Mayor, de11 millones de pesos, correspondió al billete Géminis No. 6050, disponible en Ciudad Obregón, Sonora.

El segundo y tercer premios, de un millón 500 mil pesos cada uno, fueron para los billetes Cáncer No. 9025, vendido en Colima, y Virgo No. 1406, expendido en la Ciudad de México. Los reintegros favorecieron a quienes adquirieron boletos del signo Géminis y con número 0.

