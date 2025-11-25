México

Las mejores melodías para escuchar en Apple México en cualquier momento y lugar

Apple se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Guardar
Si no sabes qué más
Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. TU SANCHO

Fuerza Regida

Cosechar éxitos es sinónimo de Fuerza Regida. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada TU SANCHO, debute en la primera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

El sencillo más reciente de Fuerza Regida ya se vislumbra como un nuevo clásico. Marlboro Rojo entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef), interpretado por El Bogueto, continúa en el tercer lugar de la lista.

4. ANSIEDAD

Fuerza Regida

Lo más nuevo de Fuerza Regida, ANSIEDAD, entra directamente a la cuarta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

5. Cholo 2

Victor Mendivil y Eladio Carrión

La nueva producción de Victor Mendivil y Eladio Carrión se vende como pan caliente. Pasa del puesto 7 de ayer al 5 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

6. PIÉNSALO

Junior H

PIÉNSALO de Junior H va en descenso: ya llega al sexto lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 5.

7. intro

Peso Pluma y Tito Double P

El que fuera un exitazo de Peso Pluma y Tito Double P va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el séptimo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 6.

8. Por Esos Ojos

Fuerza Regida

Por Esos Ojos de Fuerza Regida se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la octava posición.

9. EXCESOS

Fuerza Regida

EXCESOS se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Fuerza Regida está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

10. Ya Borracho

Herencia De Grandes

El nuevo éxito de Herencia De Grandes sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 10, tras subir del 13 en el que se encontraba ayer.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también
Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado mundial. Durante 2024, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un incremento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.

Temas Relacionados

AppleStreamingMúsicamexico-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Así fue el romance y crudas peleas de Gabriela Michel con Eugenio Derbez, que marcaron la vida de Aislinn Derbez

La muerte de la reconocida actriz de doblaje ha despertado emotivos recuerdos sobre su legado artístico y su papel fundamental en la vida de Aislinn Derbez

Así fue el romance y

Clara Brugada lanza campaña contra la violencia hacia las mujeres y pide marcha feminista pacífica el 25N

La jefa de Gobierno pidió que la marcha que realizarán mañana mujeres por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se lleve a cabo sin disturbios

Clara Brugada lanza campaña contra

Megabloqueo hoy 24 de noviembre en vivo: manifestantes liberan más vialidades tras más de 10 horas de cierres

Continúa el bloqueo en diferentes vialidades que conectan el Valle de México

Megabloqueo hoy 24 de noviembre

Al comer este alimento, limpiarás el colesterol malo de tus arterias; este es el nivel en sangre que debes mantener para prevenir daños en el corazón

El peso corporal, la actividad física, el tabaquismo y ciertos medicamentos pueden alterar estos valores, por lo que es fundamental adoptar hábitos saludables

Al comer este alimento, limpiarás

Quién era Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez

La actriz falleció el 24 de noviembre y durante un tiempo Eugenio Derbez fue su pareja

Quién era Gabriela Michel, actriz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hay dos detenidos por la

Hay dos detenidos por la muerte de Joel Lizandro, el menor de edad encontrado sin vida en Tulum

Autoridades aseguraron cargamento de cocaína con valor de más de 41mdp en Chiapas

Lupe Tapia, operador crucial de El Mayo Zambada, será condenado en EEUU el próximo año

Cae en Michoacán “El Pelón”, presunto reclutador de sicarios, ligado al homicidio de Carlos Manzo

Marina detiene a cuatro presuntos traficantes y asegura 270 kilos de cocaína en el AICM, operaban red de droga hacia Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Así fue el romance y

Así fue el romance y crudas peleas de Gabriela Michel con Eugenio Derbez, que marcaron la vida de Aislinn Derbez

Quién era Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 24 de noviembre: a esta hora empieza la prueba para ser capataz de la semana

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 24 de noviembre

DEPORTES

León Krauze menosprecia la crítica

León Krauze menosprecia la crítica de Christian Martinoli al Tri por “insultar” a los jugadores con groserías

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Liga MX explica por qué se jugarán tres partidos de liguilla en un día pese a que el reglamento lo prohíbe

‘El Buki’ visita la cancha de Boca Juniors y Riquelme lo recibe con la camiseta xeneize: “Usted es el ídolo de mi mamá”

Definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025 en la Liga Mx