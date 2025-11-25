La Granja VIP: sigue en vivo la tarde de hoy 25 de noviembre

Además, destacó que algunas amistades formadas en el programa serán importantes para él a largo plazo .Durante su visita, Kike Mayagoitia aseguró que no ocultó información sobre lo ocurrido en La Granja VIP , haciendo énfasis en la polémica que rodeó el ‘papelito’ de Sergio .

El exconcursante compartió que la situación relacionada con el Legado y Fabiola generó revuelo entre los participantes y la audiencia .

Kike Mayagoitia , quien fue el sexto eliminado de La Granja VIP , reveló detalles sobre las relaciones dentro del reality y abordó la controversia en torno al ‘papelito’ de Sergio y el tema del Legado y Fabiola .

Últimas noticias

