La Granja VIP: sigue en vivo la tarde de hoy 25 de noviembre

Kike Mayagoitia, quien fue el sexto eliminado de La Granja VIP, reveló detalles sobre las relaciones dentro del reality y abordó la controversia en torno al ‘papelito’ de Sergio y el tema del Legado y Fabiola.
El exconcursante compartió que la situación relacionada con el Legado y Fabiola generó revuelo entre los participantes y la audiencia.
Además, destacó que algunas amistades formadas en el programa serán importantes para él a largo plazo.Durante su visita, Kike Mayagoitia aseguró que no ocultó información sobre lo ocurrido en La Granja VIP, haciendo énfasis en la polémica que rodeó el ‘papelito’ de Sergio.