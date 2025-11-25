La Granja VIP en vivo hoy 25 de noviembre: Teo vence a Eleazar y se convierte en capaz

El influencer venció al actor en un juego y eligió a La Bea como su compañera de habitación.

Los granjeros fueron seleccionados por el público para competir por ser capataz de la séptima semana y César Doroteo resultó ganador.

Kike Mayagoitia , sexto eliminado de la temporada, dejó nominada a la actriz como parte de su legado.

“Yo ya estoy nominada. Es mi primera nominación. Me hubiera encantado saber los motivos de Kike Mayagoitia , porque a todos los demás les han dicho los motivos y a mí creo que fue la primera persona que les valió. Ni siquiera me dijeron los motivos, ni siquiera el porqué, ni siquiera qué hice, que dejó instrucciones. A mí definitivamente nadie me dejó instrucciones, pero bueno, está bien, todo chido", dijo.

Lolita Cortés también salió de la competencia, pero por decisión propia.

¿Quiénes son todos los nominados de La Granja VIP?

Últimas noticias

‘El Paraíso’ de Andrés García en Acapulco ya no es intocable: familia inicia venta parcial de la famosa mansión Una de las extensiones más exclusivas de la zona será ofrecida tras la resolución tomada por parientes cercanos

Pensión del Bienestar 2025: así será el registro para Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 años en el mes de diciembre Noviembre marca el pago del último bimestre de año y en diciembre podría abrir una nueva etapa de incorporación

Diputado del PRI niega dirigir bloqueos de transportistas y responde a Segob: “acudí por invitación” Segob señaló al diputado priista como líder de bloqueos en Guanajuato; el legislador asegura que solo acudió por invitación de productores

Cuál es el aceite comestible que ayuda a disminuir de forma significativa el depósito de grasa en el hígado Esta común afección se caracteriza por la acumulación excesiva de lípidos en las células hepáticas