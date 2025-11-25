La Granja VIP en vivo hoy 25 de noviembre: Teo vence a Eleazar y se convierte en capaz

Lolita Cortés también salió de la competencia, pero por decisión propia.
“Yo ya estoy nominada. Es mi primera nominación. Me hubiera encantado saber los motivos de Kike Mayagoitia, porque a todos los demás les han dicho los motivos y a mí creo que fue la primera persona que les valió. Ni siquiera me dijeron los motivos, ni siquiera el porqué, ni siquiera qué hice, que dejó instrucciones. A mí definitivamente nadie me dejó instrucciones, pero bueno, está bien, todo chido", dijo.
Kike Mayagoitia, sexto eliminado de la temporada, dejó nominada a la actriz como parte de su legado.
Los granjeros fueron seleccionados por el público para competir por ser capataz de la séptima semana y César Doroteo resultó ganador.
El influencer venció al actor en un juego y eligió a La Bea como su compañera de habitación.