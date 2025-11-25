México

La Granja VIP en vivo hoy 25 de noviembre: Teo vence a Eleazar y se convierte en capaz

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Disney+

15:34 hsHoy

Teo asigna las actividades semanales como capaz

15:26 hsHoy

Granjeros y peones arrancan sus actividades diarias

13:32 hsHoy

¿Quiénes son todos los nominados de La Granja VIP?

  1. Carolina Ross
  2. Sandra Itzel
  3. Omahi
  4. Jawy Méndez
  5. Manola Diez
  6. Kike Mayagoitia

Lolita Cortés también salió de la competencia, pero por decisión propia.

13:22 hsHoy

Fabiola Campomanes desconcertada tras nominación de Kike Mayagoitia

“Yo ya estoy nominada. Es mi primera nominación. Me hubiera encantado saber los motivos de Kike Mayagoitia, porque a todos los demás les han dicho los motivos y a mí creo que fue la primera persona que les valió. Ni siquiera me dijeron los motivos, ni siquiera el porqué, ni siquiera qué hice, que dejó instrucciones. A mí definitivamente nadie me dejó instrucciones, pero bueno, está bien, todo chido", dijo.

13:18 hsHoy

Fabiola Campomanes es la primera nominada de la semana

Kike Mayagoitia, sexto eliminado de la temporada, dejó nominada a la actriz como parte de su legado.

13:00 hsHoy

César Doroteo vs Eleazar Gómez

Los granjeros fueron seleccionados por el público para competir por ser capataz de la séptima semana y César Doroteo resultó ganador.

El influencer venció al actor en un juego y eligió a La Bea como su compañera de habitación.

(IG: @lagranjavipmx)

