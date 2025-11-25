México

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Tris de hoy 24 de noviembre

El sorteo de Tris se celebra cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Las personas pueden jugar Tris
Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Tris, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los resultados de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la fortuna de este lunes 24 de noviembre dados a conocer por la Lotería Nacional.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Combinación ganadora del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35163

Resultado: 13508

Tris De las Tres

Sorteo: 35164

Resultado: 26793

Tris Extra

Sorteo: 35165

Resultado: 81856

Tris De las Siete

Sorteo: 35166

Resultado: 17581

Tris Clásico

Sorteo: 35167

Resultado: 71230

De lunes a domingo, cinco veces al día, se publican los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Qué estrategias puedes usar para tener más oportunidades de ganar en Tris

Los resultados de los
Los resultados de los sorteos del Tris (Cuartoscuro)

Los jugadores de Tris suelen usar varias estrategias para aumentar sus chances, aunque es importante recordar que sigue siendo un juego de azar sin garantías. Entre las estrategias más comunes están:

Jugar los cinco sorteos diarios para aumentar la cantidad de apuestas y así las oportunidades de ganar a largo plazo. Algunos juegan en grupo para cubrir más combinaciones y compartir premios si ganan.

Analizar resultados anteriores para identificar patrones y números que más han salido (números "calientes") o que casi no salen (números "fríos"). Esto puede ayudar a elegir combinaciones con mayores probabilidades según la frecuencia histórica, aunque no asegura ganar.

Usar trucos basados en operaciones con los números de sorteos previos, como sumar o restar los últimos dígitos de los números ganadores recientes para generar combinaciones nuevas.

Aprovechar las modalidades combinadas (combos) que permiten jugar con los mismos números en diferentes posiciones o combinaciones para aumentar las oportunidades en un solo boleto.

Además, utilizar aplicaciones, calculadoras y herramientas estadísticas para analizar datos históricos y facilitar la selección de números, partiendo de análisis de frecuencia, pares/impares y sistemas de reducción para cubrir más combinaciones a menor costo.

