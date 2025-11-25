Frente frío número 16 avanza sobre México: SMN pronostica heladas y lluvias intensas

El Frente Frío 16 causará descenso de temperaturas Crédito: Cuartoscuro/Adolfo Vladimir

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que a partir de este martes 25 de noviembre se registrará un nuevo descenso de temperaturas debido al ingreso del sistema frontal 16 de la temporada.

Las condiciones meteorológicas en el norte y noreste de México se verán marcadas por la persistencia del frente frío número 16, que, en combinación con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, generará durante la noche y la madrugada lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como rachas de viento intensas en estas regiones.

Este fenómeno atmosférico, que continuará su avance durante el martes, mantendrá un ambiente frío a muy frío, especialmente en las zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde se esperan heladas al amanecer.

El norte de México verá el desplazamiento del sistema frontal. FOTO: Conagua

El pronóstico para el martes 25 de noviembre de 2025 indica que el frente frío número 16 permanecerá sobre el norte y noreste del país, interactuando con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión.

Esta configuración favorecerá la presencia de lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, en Nuevo León y Tamaulipas.

Además, se prevén chubascos, con registros de 5 a 25 milímetros, en Coahuila, San Luis Potosí, así como en diversas regiones de Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

A drone view of the Monarch butterfly sanctuary at the Sierra Chincua after Mexican sanctuaries that host the species opened for visitors, in Angangueo, Michoacan state, Mexico, November 22, 2025. REUTERS/Ivan Arias

En paralelo, canales de baja presión localizados sobre el occidente, oriente y sureste de la República Mexicana, junto con el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, propiciarán chubascos dispersos acompañados de posibles descargas eléctricas en entidades como Jalisco, Colima, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

También se esperan lluvias aisladas, con acumulados de 0,1 a 5 milímetros, en Michoacán, Estado de México, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Capital, Las Montañas y Papaloapan), Oaxaca y Yucatán.

El SMN también pronostica lluvias para el martes

Para el martes, la distribución de las precipitaciones abarcará una amplia franja del territorio nacional. Se pronostican lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra Baja, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Capital), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Yucatán.

El ambiente frío a muy frío persistirá en las zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde se prevén heladas al amanecer, reforzando la necesidad de tomar precauciones ante las bajas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas que se mantendrán en buena parte del país.

De acuerdo con los pronósticos del SMN, se esperan unos 45 sistemas durante la temporada de frentes fríos 2025-2026. Los meses de diciembre y enero serán los más fríos.