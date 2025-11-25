México

Beca Rita Cetina 2025: ¿Los beneficiarios que obtuvieron su tarjeta en noviembre recibirán pago en diciembre?

Este programa social está destinado a los estudiantes mexicanos

1,900 pesos bimestrales para estudiantes
1,900 pesos bimestrales para estudiantes de secundaria (Archivo)

El próximo pagos de la Beca Rita Cetina, el programa social dirigido a estudiantes de secundaria en instituciones públicas de México, está previsto para el mes de diciembre.

Este apoyo económico, que asciende a mil 900 pesos cada dos meses, tiene como objetivo principal reducir la deserción escolar y facilitar la permanencia de los jóvenes en la educación básica.

¿Para qué sirve la Beca Rita Cetina?

Esta beca se entrega cada
Esta beca se entrega cada dos meses (Archivo)

La Beca Rita Cetina fue diseñada para que los beneficiarios puedan cubrir gastos esenciales relacionados con su formación académica, como la adquisición de libros, útiles escolares, artículos de papelería, uniformes, alimentos y los traslados entre la escuela y el hogar. El monto se entrega a través de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar, lo que permite una distribución directa y segura de los recursos.

La administración y distribución de este programa está a cargo de la SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, entidades que han reiterado la importancia de que los beneficiarios permanezcan atentos a los avisos oficiales para conocer con precisión las fechas y condiciones de los pagos.

¿Cuánto estará disponible el calendario para pagos de diciembre?

Beca Rita Cetina se expandirá
Beca Rita Cetina se expandirá en 2026 (Archivo)

Hasta el momento, no se ha publicado un calendario oficial de dispersión para el siguiente ciclo, aunque se anticipa que este será dado a conocer en los primeros días de diciembre.

El proceso de depósito de la Beca Rita Cetina se realiza de manera escalonada, siguiendo el orden alfabético de la primera letra del apellido paterno del tutor registrado, lo que implica que los pagos se efectuarán de forma gradual a lo largo del mes. Esta modalidad busca garantizar un flujo ordenado y eficiente en la entrega de los recursos a los estudiantes.

¿A los que obtuvieron su tarjeta en noviembre ya les toca pagio?

Las tarjetas del bienestar son
Las tarjetas del bienestar son un derecho para todos los beneficiarios (Archivo)

Además, quienes recibieron su tarjeta recientemente, tras haberse registrado en septiembre y haber completado el proceso en noviembre, también están contemplados para recibir el depósito correspondiente en diciembre, según lo previsto.

El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, utiliza sus redes sociales oficiales para difundir información relevante sobre la Beca Rita Cetina y mantener informados a los beneficiarios sobre cualquier novedad relacionada con el programa.

La recomendación de las autoridades es consultar únicamente los canales oficiales del Gobierno de México, la SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar para evitar confusiones y acceder a información verificada sobre los pagos y requisitos de la Beca Rita Cetina.

