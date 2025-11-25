México

Ángela Aguilar pone a la venta objetos que nacieron del hate y de los memes que la persiguen

Lo que comenzó como burla en TikTok terminó por transformarse en una táctica inesperada

Ángela Aguilar es blanco de
Ángela Aguilar es blanco de ataques de odio en redes sociales. (@angela_aguilar_, @cazzu, Instagram)

En plena polémica y bajo la mirada constante de las redes, Ángela Aguilar da la vuelta al hate y decide convertir en oportunidad una de las frases virales que más la han perseguido.

La cantante lanzó una ‘colección’ con inspiración directa en los memes con los que sus detractores la han etiquetado en internet.

La apuesta de Aguilar llega en medio de días tensos para la familia, tras rumores, escenas virales y debates en conciertos y galas.

¿Cómo empezó todo?

El meme de “amoooor” volvió a encender las redes recientemente cuando Christian Nodal apareció en sus historias de Instagram usando una gorra estampada con la famosa expresión.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Tras la gala de GQ México y la viral selfie entre Belinda y Cazzu, Nodal optó por mostrar públicamente su apoyo a Ángela, etiquetándola y publicando fotos del show donde ella brilló en el escenario.

La gorra con la palabra se convirtió en un mensaje de complicidad y al mismo tiempo, un nuevo detonante de conversaciones.

Días después, el periodista Javier Ceriani fue quien destapó que Ángela Aguilar había ido un paso más allá: encontró que la mexicana ya comercializaba productos oficiales con la frase del meme en su tienda online para el mercado estadounidense.

(IG: @pepeaguilar_oficial // @nodal //
(IG: @pepeaguilar_oficial // @nodal // @angela_aguilar_)

¿Qué vende Ángela Aguilar?

Una revisión al sitio oficial de Ángela Aguilar realizada por Infobae confirmó que la tienda virtual de la cantante tiene playeras y tazas con la palabra “amoooor” en gran tamaño, usando el mismo estilo y acento humorístico que el meme digital.

Sin embargo, dichas piezas están disponibles únicamente para Estados Unidos.

El catálogo todavía no suma otros productos inspirados en frases virales, pero la línea ya ha generado debates sobre si la artista capitaliza la burla o, de plano, se apropia del humor que circula a su costa.

(Angela Aguilar web)
(Angela Aguilar web)

¿Cuál es el origen del meme?

La historia del meme “amoooor” se remonta a los Premios Juventud 2024.

Durante un saludo grabado para la ceremonia, Ángela Aguilar saludó a la audiencia y, al notar el gesto cariñoso de Nodal en cámara, soltó espontáneamente: “¡Amoooor!”.

La expresión se viralizó de inmediato y se convirtió en una de las frases más usadas por sus detractores al momento de criticarla.

Los artistas se casaron en una exclusiva hacienda ubicada en el estado de Morelos Crédito: @Anahi401

