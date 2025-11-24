Vincularon a proceso al presunto asesino de dos menores de edad en Nuevo León

El doble asesinato ocurrió el pasado 14 de noviembre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades informaron que fue vinculado a proceso Ángel “N”, por su presunta participación en el asesinato de dos menores de edad el pasado 14 de noviembre en Nuevo León.

Según informes oficiales, Ángel “N”, quien tiene apenas 17 años, enfrentará su proceso bajo la acusación de homicidio calificado.

Después de analizar los hechos y las pruebas presentadas, la autoridad judicial impuso como medida cautelar su traslado e internamiento en un Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores del estado.

Ángel “N” permanecerá bajo custodia mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el delito imputado.

Según medios locales, el juez fijó un periodo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria contra el menor.

La diligencia se desarrolló conforme a los lineamientos judiciales, estableciendo los siguientes pasos procesales luego de la presentación formal de la acusación, según autoridades.

Asesinato de los dos menores de edad en Nuevo León

Ángel "N" fue detenido el pasado 22 de noviembre en Nuevo León. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trágica muerte de dos menores en la colonia Prados del Nogalar, en el municipio de San Nicolás de los Garza, generó profunda conmoción en la comunidad neolonesa.

Según los hechos registrados, Ángel “N” presuntamente circulaba en una motocicleta cuando disparó varias veces contra una vivienda ubicada en la intersección de las calles María Camarena Vélez y Chihuahua, la noche del 14 de noviembre.

Durante este ataque, Tadeo, de 17 años, fue alcanzado por los disparos, además, Romina, una niña de 5 años, resultó herida gravemente, por lo que fue llevada de urgencia a un hospital.

Según reportes de medios locales, a pesar de la atención médica, los dos menores fueron declarados sin vida.

El caso involucra la presunta participación directa del agresor desde el vehículo de dos ruedas, disparando en dirección al domicilio citado y cobrando la vida de ambos menores.

Derivado de estos hechos, autoridades giraron una orden de aprehensión para localizar y detener al hoy procesado, Ángel “N”.

Gracias a esas medidas, la autoridad detuvo al presunto culpable el pasado 22 de noviembre.

Manifestaciones por el asesinato de la niña de 5 años

Las demandas de los familiares de Romina y las dudas sobre el avance de la investigación provocaron un bloqueo en la avenida López Mateos la noche del jueves 20 de noviembre.

Aproximadamente 50 personas, incluidas mujeres, hombres y menores, se congregaron en la colonia Azteca, portando pancartas y lanzando consignas para llamar a las autoridades estatales a esclarecer el asesinato.

La falta de información precisa respecto a la investigación y la ausencia de detenidos alimentaron la protesta, según afirmaron los manifestantes, quienes acusaron a las autoridades de no brindar respuestas concretas sobre la identidad de los agresores.

Los participantes exigieron la intervención inmediata de la Fiscalía General de Justicia y la presencia de mayor seguridad en el sector, según medios locales.

En redes sociales circularon diversos videos donde se notaba la desesperación de los familiares de Romina y de los automovilistas que quedaron detenidos tras el bloqueo.