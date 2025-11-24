Se registra incendio en San Cristóbal, Ecatepec

Se registra un incendio en una fábrica de plásticos en Ecatepec (Captura de Pnatalla-X/adnNoticias)

Este lunes 24 de noviembre se registró un incendio en una bodega del organismo Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Sapase), ubicada en Ejidos San Cristóbal, municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

Personal de bomberos y equipo de emergencias evacuaron la zona y acordonaron el predio situado en la calle Cedro, esquina con la Cuarta Cerrada de Cedro.

Autoridades municipales apuntan a que un corto circuito pudo se rla causa del fuego, el cual se extendió en la bodega

Testigos señalan que sólo fue rescatado un perro. Hasta el momento no se reportan lesionados por el siniestro que se desató en el almacén donde Sapase posee productos de plástico y madera.

Personal de bomberos ejecutó labores de contención y así evitar que las llamas se propagaran a los domicilios aledaños.

Bloqueos afectan a Ecatepec

El inicio de la semana estuvo marcado por la presencia de transportistas y agricultores que, desde primeras horas del lunes, mantuvieron bloqueos parciales en las principales vías del Estado de México con dirección a la Ciudad de México, lo que generó un avance vehicular considerablemente lento.

A partir de las seis de la mañana, se reportó que estos grupos comenzaron a obstaculizar el tránsito en la Avenida José López Portillo, específicamente a la altura de la estación DIF de la Línea 2 del Mexibús.

El bloqueo en la Vía José López Portillo comenzó a las 5:30 am y afecta la circulación en Ecatepec. Redes Sociales

La situación se agravó debido a la colocación de camiones en ambos sentidos de la vía, lo que impidió el flujo normal de vehículos y obligó a los conductores a buscar rutas alternas.

Ante este escenario, se sugirió a los automovilistas optar por el camino libre de la avenida Tonanitla para acceder a la autopista y así evitar los puntos de mayor congestión.

Otras alternativas recomendadas incluyeron salir por la avenida Cuauhtémoc y transitar entre calles hasta llegar a la avenida Ónix, pasando por Bugambilias, Arboledas y Amapolas, para luego continuar hasta Insurgentes y finalmente incorporarse a la avenida México-Pachuca.

Esta serie de desvíos buscó aliviar la presión sobre las arterias bloqueadas y facilitar el desplazamiento hacia la capital.

En el caso de la vialidad Texcoco-Lechería en dirección a Coacalco, se aconsejó tomar la avenida de los Chopos y seguir hasta Ciprés, procurando evitar la zona de mayor concentración en la terminal Ecatepec de la Línea 2 del Mexibús y en la avenida Nacional, para después reincorporarse a López Portillo.

Estas recomendaciones respondieron a la necesidad de sortear los bloqueos y minimizar los retrasos ocasionados por la protesta.

La jornada evidenció el impacto que las movilizaciones de transportistas y agricultores pueden tener sobre la movilidad en el Estado de México, obligando a miles de conductores a modificar sus trayectos habituales y a emplear rutas alternativas para llegar a sus destinos.