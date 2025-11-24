¿Qué tipo de cardio es mejor para bajar de peso sin dañar las rodillas?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Se ha vuelto más común que las personas combinen dietas con actividad física para bajar de peso y reducir tallas; sin embargo, uno de los problemas habituales en personas con sobrepeso, o que padecen dolores articulares, es que algunos ejercicios pueden causar dolencias, lo que les limita la realización de actividades de alto impacto.

Por ello, buscar opciones que se adapten a los diferentes tipos de cuerpo pueden beneficiar a quienes buscan combinar la actividad física con un nuevo estilo de vida saludable. El cardio, o ejercicio cardiovascular, es una actividad física que incrementa la frecuencia cardíaca y la respiración durante un período sostenido. Su objetivo principal es mejorar la salud del corazón, los pulmones y la circulación sanguínea, además de apoyar la quema de calorías y la reducción de grasa corporal.

Por los efectos que tiene en la quema de calorías es el principal ejercicio que se recomienda para la reducción de grasa corporal, pero es importante encontrar la mejor activación para no dañar las rodillas y articulaciones.

¿Cuál es el mejor ejercicio de cardio para no lastimar las rodillas?

La natación permite trabajar todos los grupos musculares y eleva la frecuencia cardíaca sin impacto sobre las articulaciones ( Imagen Ilustrativa Infobae)

El cardio de bajo impacto es un tipo de ejercicio cardiovascular que eleva la frecuencia cardíaca mediante movimientos que minimizan la presión y el estrés sobre las articulaciones, especialmente las rodillas, caderas y tobillos. En estas actividades, al menos un pie permanece en contacto con el suelo o el ejercicio se realiza en un medio que reduce el peso corporal, como el agua.

Algunos ejemplos de cardio de bajo impacto son la caminata, la natación, el ciclismo, el uso de máquinas elípticas, el remo y las clases de aeróbicos adaptadas. Este tipo de ejercicio es recomendable para personas con sobrepeso, problemas articulares, lesiones o quienes buscan disminuir el riesgo de daño articular mientras realizan actividad física.

Entre los mejores ejercicios de bajo impacto para bajar de peso se encuentran:

Natación: permite trabajar todos los grupos musculares y eleva la frecuencia cardíaca sin impacto sobre las articulaciones.

Bicicleta estática o ciclismo: facilita el gasto calórico y fortalece piernas y glúteos. El pedaleo controlado reduce la carga en rodillas y tobillos.

Elíptica: ofrece un ejercicio cardiovascular completo imitando el movimiento de caminar o correr, pero sin el impacto vertical del peso corporal.

Remo en máquina: trabaja brazos, piernas y espalda, promoviendo la quema de calorías y fortaleciendo la musculatura sin sobrecargar las articulaciones.

Caminata rápida: caminar a ritmo ligero sobre superficies planas es efectivo para perder peso y cuidar las rodillas.

Clases de aeróbicos acuáticos: aprovechan la resistencia del agua, lo que aumenta el gasto energético y cuida las articulaciones.

Bailes de bajo impacto: rutinas diseñadas para evitar saltos o golpes contribuyen al gasto calórico y mejoran la coordinación.

Ejercicios en bicicleta facilita el gasto calórico y fortalece piernas y glúteos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas alternativas permiten mantener constancia y seguridad en la práctica de actividad física durante un programa de pérdida de peso.

Siempre es recomendable realizar un calentamiento previo y consultar con un profesional de la salud o del deporte antes de comenzar un nuevo programa de ejercicios.