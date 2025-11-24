México

Pensión Bienestar: cuál es el último día de pago para adultos mayores en 2025

El año se termina y el apoyo económico aún está en dispersión para beneficiarios

Los pagos correspondientes a la Pensión Bienestar para adultos mayores de 65 años durante noviembre de 2025 finalizarán el jueves 27 de noviembre, según el calendario oficial presentado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel.

El depósito de 6 mil 200 pesos se realiza de manera escalonada conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, abarcando desde el 3 hasta el 27 de noviembre.

En el desglose difundido en redes sociales por la funcionaria, se precisa que quienes tienen apellidos que comienzan con las letras W, X, Y o Z serán los últimos en recibir el pago, el jueves 27 de noviembre. El procedimiento refleja la política del programa de distribuir los recursos de forma ordenada y ágil, asignando días específicos para cada grupo de apellidos y garantizando así un acceso controlado a las sucursales del Banco del Bienestar.

Calendario completo de pagos Bienestar 2025

Crédito: Secretaría del Bienestar.
  • A Lunes 3
  • B Martes 4
  • C Miércoles 5
  • C Jueves 6
  • D, E, F Viernes 7
  • G Lunes 10
  • G Martes 11
  • H, I, J, K Miércoles 12
  • L Jueves 13
  • M Viernes 14
  • M Martes 18
  • N, Ñ, O Miércoles 19
  • P, Q Jueves 20
  • R Viernes 21
  • R Lunes 24
  • S Martes 25
  • T, U, V Miércoles 26
  • W, X, Y Z Jueves 27

La Secretaría del Bienestar administra la entrega y operación de este esquema, encargándose tanto de los procesos de inscripción como del depósito bimestral. El objetivo es, según la dependencia, asegurar una pensión estable y suficiente para que los adultos mayores solventen sus necesidades básicas.

Pago de Mujeres Bienestar

El avance en la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025 ha marcado un hito para miles de beneficiarias en México.

Desde el pasado 3 de noviembre, las mujeres de sesenta a sesenta y cuatro años inscritas en este programa han comenzado a recibir el apoyo económico de 3.000 pesos a través de la tarjeta Bienestar.

Esta iniciativa, impulsada por Claudia Sheinbaum a inicios de 2025, busca reconocer la labor de las mujeres que, a lo largo de su vida, han asumido de manera desigual las tareas domésticas y el cuidado familiar, actividades que en muchas ocasiones no reciben reconocimiento formal.

El calendario oficial de pagos establece que la dispersión de recursos concluirá el 27 de noviembre. Sin embargo, aún resta que cobren aquellas beneficiarias cuya CURP inicia con las letras R, S, T, U, V, W, X, Y o Z.

Estas adultas mayores podrán retirar el monto correspondiente en los próximos días, ya sea en los cajeros automáticos o en las ventanillas del Banco del Bienestar. Para facilitar la consulta de saldos y movimientos recientes, la aplicación gratuita del Banco del Bienestar, disponible tanto en Android como en iOS a través de Google Play Store y App Store, ofrece una alternativa ágil y segura para verificar si el depósito ha sido realizado.

