México

México: cotización de apertura del euro hoy 24 de noviembre de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
El euro es la segunda
El euro es la segunda divisa más importante a nivel global y en México está entre las cinco primeras. (Infobae)

Tras la apertura bursátil el euro se paga al inicio de operaciones a 21,28 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,4% frente a la cifra de la sesión previa, cuando cerró con 21,20 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra una subida 0,1%, por ello desde hace un año acumula aún un incremento del 0,36%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a días pasados, suma dos sesiones consecutivas en positivo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es claramente inferior a la acumulada en el último año, de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.

El peso mexicano y el euro

El peso mexicano no sólo ha tenido un buen desempeño frente al dólar estadounidense, sino que también ha mostrado fortaleza ante el euro, considerando el último año.

La moneda mexicana, una de las pocas que no se han depreciado frente al dólar pese a problemas que afectan a nivel mundial como la inflación, ha registrado sus mejores números desde su mejor racha en el 2016.

Coloquialmente llamado como “superpeso”, la fortaleza de la moneda mexicana se debe en buena medida a las decisiones del Banco de México (Banxico) con respecto a las tasas de referencia, aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas.

Con la estabilidad lograda este 2023 en las finanzas públicas y las remesas, el Gobierno de México ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 (58.487 millones de dólares).

En contraste, el euro se ha ido acercando a la paridad del dólar e incluso ha llegado a valer menos que un dólar, una situación que no se veía desde hace 20 años, en parte no sólo por la inflación mundial, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania que trajo consigo la caída de materias primas.

Del súper peso a la depreciación

El peso mexicano es la
El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Bloomberg)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Quién es Adriano Zendejas ‘Maestro Shifu’, el streamer que convocó al evento en donde atropellaron a 5 personas

Junto al El Bogueto, el mexicano reunió sin permiso de las autoridades a miles de personas que generaron fuertes disturbios

Quién es Adriano Zendejas ‘Maestro

“¿No les da pena?”: Marimar Vega confronta a la prensa por preguntas sobre el cuerpo de Maite Perroni

La intérprete mexicana expresó su molestia ante cuestionamientos sobre la apariencia física de su colega

“¿No les da pena?”: Marimar

Megabloqueo hoy 24 de noviembre: comienzan cierres parciales | En vivo

Este lunes 24 de noviembre agrupaciones de transportistas y campesinos informaron de cerrar vialidades principales en distintas vías del país

Megabloqueo hoy 24 de noviembre:

Heladas en el norte y calor en el sur: Cómo estará el clima en México este 24 de noviembre

El avance del frente frío 16 y una vaguada polar generan bajas temperaturas, lluvias y ráfagas intensas en algunas entidades

Heladas en el norte y

Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de noviembre: hay cierres en estaciones por mantenimiento en el MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinato de Carlos Manzo: quiénes

Asesinato de Carlos Manzo: quiénes son y qué se sabe de los implicados clave

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”: revelan nuevos mensajes sobre el asesinato de Carlos Manzo

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

ENTRETENIMIENTO

Quién es Adriano Zendejas ‘Maestro

Quién es Adriano Zendejas ‘Maestro Shifu’, el streamer que convocó al evento en donde atropellaron a 5 personas

“¿No les da pena?”: Marimar Vega confronta a la prensa por preguntas sobre el cuerpo de Maite Perroni

Miss Indonesia y Ecuador muestran su descontento tras la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Pepe Aguilar se burla de quienes aseguran que Ángela usa esponjas y hace playback

Galilea Montijo rompe el silencio y marca distancia con Inés Gómez Mont

DEPORTES

Todos los partidos de los

Todos los partidos de los jugadores mexicanos en Europa de esta semana

NBA del 24 de noviembre: todos los juegos de este día

Así quedó definida la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX

Papá de David Benavidez sentencia que Canelo Álvarez “está acabado”

Juárez FC logra histórico triunfo en Play In y avanza a liguilla: se enfrentará a Toluca