‘La Mañanera’ de hoy lunes 24 de noviembre | Programas de vivienda y Rutas de la Salud, entre lo relevante

La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este lunes desde Palacio Nacional

13:41 hsHoy

Rutas de la Salud, tercera entrega a nivel nacional

Alejandro Svarch adelantó los avances de la tercera entrega nacional del programa Rutas de la Salud, el funcionario detalló que:

  • 8 mil 342 centros de salud fueron abastecidos de medicamentos
  • 646 hospitales ya tienen insumos necesarios para atender a la población
  • 32 mil 224 kits médicos fueron entregados
  • Más de 70 millones de piezas de medicamentos ya fueron entregadas

Además, Svarch informó que la tercera entrega de medicamentos a instalaciones médicas iniciará a partir de hoy, 24 de noviembre, hasta el 28 de noviembre.

13:38 hsHoy

Quién es quién en los precios

Iván Escalante anunció las sucursales con mejores beneficios para los mexicanos. El funcionario anunció que:

  • La mejor remesadora en depósito a cuenta o transferencia sigue siendo FinaBien, mientras que Xoom se posicionó como la más baja
  • PagaPhone Smart Pay se posicionó como la mejor remesadora de envíos en efectivo, mientras que Pangea Money Transfer se posicionó como la más baja
13:36 hsHoy

Quién estará en La Mañanera de hoy

Sheinbaum estará acompañada por Iván Escalante, titular de Profeco; Alejandro Svarch, dirigente del IMSS-Bienestar; Edna Vega, Secretaria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México; Rodrigo Chávez, Director General de la Comisión Nacional de Vivienda; Jabnely Maldonado, Vocal ejecutiva de Fovissste; y finalmente Octavio Romero, Director General del Infonavit.

12:27 hsHoy

La mandataria Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

