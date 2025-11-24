‘La Mañanera’ de hoy lunes 24 de noviembre | Programas de vivienda y Rutas de la Salud, entre lo relevante

La mandataria Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este lunes desde Palacio Nacional . Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México .

Sheinbaum estará acompañada por Iván Escalante , titular de Profeco; Alejandro Svarch , dirigente del IMSS-Bienestar; Edna Vega , Secretaria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México; Rodrigo Chávez , Director General de la Comisión Nacional de Vivienda; Jabnely Maldonado , Vocal ejecutiva de Fovissste; y finalmente Octavio Romero , Director General del Infonavit.

PagaPhone Smart Pay se posicionó como la mejor remesadora de envíos en efectivo, mientras que Pangea Money Transfer se posicionó como la más baja

La mejor remesadora en depósito a cuenta o transferencia sigue siendo FinaBien , mientras que Xoom se posicionó como la más baja

Iván Escalante anunció las sucursales con mejores beneficios para los mexicanos. El funcionario anunció que:

Además, Svarch informó que la tercera entrega de medicamentos a instalaciones médicas iniciará a partir de hoy, 24 de noviembre, hasta el 28 de noviembre.

Más de 70 millones de piezas de medicamentos ya fueron entregadas

646 hospitales ya tienen insumos necesarios para atender a la población

Alejandro Svarch adelantó los avances de la tercera entrega nacional del programa Rutas de la Salud , el funcionario detalló que:

Últimas noticias

Quién es Adriano Zendejas ‘Maestro Shifu’, el streamer que convocó al evento en donde atropellaron a 5 personas Junto al El Bogueto, el mexicano reunió sin permiso de las autoridades a miles de personas que generaron fuertes disturbios

“¿No les da pena?”: Marimar Vega confronta a la prensa por preguntas sobre el cuerpo de Maite Perroni La intérprete mexicana expresó su molestia ante cuestionamientos sobre la apariencia física de su colega

México: cotización de apertura del euro hoy 24 de noviembre de EUR a MXN Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Megabloqueo hoy 24 de noviembre: comienzan cierres parciales | En vivo Este lunes 24 de noviembre agrupaciones de transportistas y campesinos informaron de cerrar vialidades principales en distintas vías del país