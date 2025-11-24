‘La Mañanera’ de hoy lunes 24 de noviembre | Programas de vivienda y Rutas de la Salud, entre lo relevante

Alejandro Svarch adelantó los avances de la tercera entrega nacional del programa Rutas de la Salud, el funcionario detalló que:
Además, Svarch informó que la tercera entrega de medicamentos a instalaciones médicas iniciará a partir de hoy, 24 de noviembre, hasta el 28 de noviembre.
Iván Escalante anunció las sucursales con mejores beneficios para los mexicanos. El funcionario anunció que:
Sheinbaum estará acompañada por Iván Escalante, titular de Profeco; Alejandro Svarch, dirigente del IMSS-Bienestar; Edna Vega, Secretaria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México; Rodrigo Chávez, Director General de la Comisión Nacional de Vivienda; Jabnely Maldonado, Vocal ejecutiva de Fovissste; y finalmente Octavio Romero, Director General del Infonavit.
La mandataria Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.