México

Diputados proponen castigar con cárcel el uso de inteligencia artificial en robo de identidad

Una iniciativa busca endurecer las penas para quienes empleen tecnologías avanzadas en la suplantación de personas

Guardar
La iniciativa de Alan Sahir
La iniciativa de Alan Sahir Márquez Becerra propone tipificar como delito grave el uso de inteligencia artificial en el robo de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial ha transformado la manera en que se cometen delitos digitales, lo que ha motivado al diputado federal Alan Sahir Márquez Becerra a presentar una iniciativa para modificar el Código Penal Federal y tipificar como delito grave el uso de estas tecnologías en el robo de identidad.

La propuesta contempla penas de cuatro a diez años de prisión y multas de hasta mil días para quienes utilicen inteligencia artificial o tecnologías de la información con el fin de obtener, poseer, utilizar, transferir, reproducir o manipular datos personales, imágenes, videos, audios u otros elementos identificativos de una persona sin su consentimiento, con el objetivo de suplantar su identidad para obtener un beneficio indebido o causar un daño.

Dicha iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, introduce la fracción XVII al artículo 11 Bis y el capítulo I Bis, denominado “Robo de identidad”, que incluye los artículos 381 Quinquies y 381 Sexties. En estos apartados se establece que la pena aumentará a la mitad cuando el delito se cometa para realizar fraudes, generar desinformación o desprestigio, especialmente si se recurre a la clonación digital del aspecto físico o la voz de la víctima.

El Código Penal Federal podría
El Código Penal Federal podría modificarse para imponer penas de hasta diez años de prisión y multas de mil días por suplantación digital. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las sanciones económicas previstas se aplicarán sin perjuicio de la reparación del daño, la cual contempla una multa de 400 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como la eliminación inmediata del contenido suplantado.

El diputado Márquez Becerra argumenta que el delito de robo de identidad, tradicionalmente vinculado a la falsificación de documentos, ha evolucionado con el desarrollo tecnológico, permitiendo nuevas formas de fraude y manipulación digital.

Según la exposición de motivos, los algoritmos avanzados posibilitan la creación de imágenes, videos y audios que replican con precisión la voz y el rostro de una persona sin su conocimiento ni consentimiento, lo que pone en riesgo tanto la reputación como la integridad financiera y la seguridad personal de los ciudadanos.

La iniciativa detalla modalidades de
La iniciativa detalla modalidades de fraude cibernético como smishing, phishing, vishing y pharming, que afectan a usuarios en México. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta también detalla las distintas modalidades de fraudes cibernéticos que afectan a los usuarios. Entre ellas se encuentra el smishing, que consiste en el envío de mensajes de texto al teléfono móvil para inducir a la víctima a visitar una página web fraudulenta y así obtener información personal.

El phishing, conocido como suplantación de identidad en el ámbito financiero, implica hacerse pasar por una institución bancaria para obtener datos confidenciales como contraseñas, números de tarjetas y claves. El vishing se refiere a la simulación de llamadas de empleados bancarios para solicitar información personal, mientras que el pharming redirige a los usuarios a páginas de internet falsas mediante ventanas emergentes con el fin de robar información.

Márquez Becerra sostiene que el progreso tecnológico debe ir acompañado de marcos normativos que salvaguarden los derechos individuales y colectivos. En este sentido, la reforma busca equilibrar la innovación con la responsabilidad social, asegurando que el uso indebido de la inteligencia artificial sea sancionado y se reduzca la incidencia de prácticas no autorizadas.

Temas Relacionados

Robo de identidad Inteligencia artificialFraudeDiputadosmexico-noticias

Más Noticias

Mercurio comienza cuenta regresiva para su doble concierto en Monterrey con invitados especiales

La agrupación noventera de pop se presentará bajo el formato ‘Mercurio and friends’ para seguir con los festejos de su 30 aniversario

Mercurio comienza cuenta regresiva para

Adrián Uribe fue sometido a delicada cirugía, este es su estado de salud

El conductor deberá ausentarse temporalmente del programa para enfocarse en su recuperación, generando expectativa entre los fans sobre su regreso a la pantalla

Adrián Uribe fue sometido a

Pensión Bienestar: cuál es el último día de pago para adultos mayores en 2025

El año se termina y el apoyo económico aún está en dispersión para beneficiarios

Pensión Bienestar: cuál es el

Así quedó definida la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX

Juárez FC fue el último equipo que accedió a los cuartos de final del campeonato

Así quedó definida la liguilla

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy domingo 23 de noviembre

Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la lotería mexicana

Melate, Revancha y Revanchita resultados
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No importa que traiga al

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”: revelan nuevos mensajes sobre el asesinato de Carlos Manzo

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mercurio comienza cuenta regresiva para

Mercurio comienza cuenta regresiva para su doble concierto en Monterrey con invitados especiales

Adrián Uribe fue sometido a delicada cirugía, este es su estado de salud

Claudia Sheinbaum sostuvo encuentro con Salma Hayek en Veracruz: “Mujeres mexicanas”

FIL Guadalajara 2025: Richard Gere, actor de ‘Mujer Bonita’ visitará México

Fey encabezará un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución Mexicana

DEPORTES

Así quedó definida la liguilla

Así quedó definida la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX

Papá de David Benavidez sentencia que Canelo Álvarez “está acabado”

Juárez FC logra histórico triunfo en Play In y avanza a liguilla: se enfrentará a Toluca

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Cuánto cobrará Miguel Herrera a Costa Rica por ser despedido al no clasificar al Mundial 2026