Aumenta la inflación en México durante noviembre, Inegi reporta 3.61%

El Inegi presentó el reporte de la primera quincena de noviembre. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo

El comportamiento de la inflación en México durante la primera quincena de noviembre sorprendió al ubicarse en 3.61 % interanual, una cifra que superó las previsiones de los analistas y marcó un ligero incremento respecto al 3,57 % registrado en octubre, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este resultado, aunque superior a las expectativas del mercado, se mantiene por debajo del 4.21 % con el que concluyó el año 2024.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) experimentó un aumento del 0.47 % en comparación con la quincena anterior.

El Inegi precisó que, en el mismo periodo de 2024, la inflación quincenal fue de 0.37 % y la interanual alcanzó el 4.56 %.

FOTO DE ARCHIVO: Letreros con precios se ven en un puesto en un mercado callejero en la Ciudad de México, México. 2 de diciembre de 2024 REUTERS/Raquel Cunha/Archivo

Este comportamiento refleja una desaceleración respecto a los años previos, ya que los precios al consumidor cerraron 2024 con una subida del 4.21 %, cifra inferior al 4,66 % de 2023, al 7,82 % de 2022 y al 7,36 % de 2021, años en los que se registraron los niveles más elevados de las últimas dos décadas.

El análisis del índice de precios subyacente, que excluye los productos de alta volatilidad como alimentos y combustibles y es considerado un indicador más preciso de la tendencia inflacionaria, mostró un incremento del 0.04 % en la quincena y del 4.32 % en términos interanuales, de acuerdo con el reporte del Inegi.

Dentro de este subgrupo, las mercancías presentaron una disminución del 0.19 % en la quincena, aunque acumularon un alza del 4.13 % en el año, mientras que los servicios avanzaron un 0.25 % en el periodo y un 4.50 % en el acumulado anual.

Por su parte, la partida de no subyacentes registró un aumento del 1.93 % quincenal y del 1.29 % interanual.

En este rubro, los agropecuarios crecieron un 0.69 % respecto a la quincena anterior, pero mostraron una caída del -0.41 % frente al mismo periodo del año pasado. Los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno se incrementaron un 2,92 % en la quincena y un 2,66 % en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, que incluye 170 productos y servicios esenciales, reportó un crecimiento del 0,71 % en la quincena y del 3,69 % en la comparación anual, según los datos del Inegi.

A pesar de la moderación observada en los últimos meses, la inflación de la primera quincena de noviembre se mantiene por encima del objetivo del 3 % fijado por el Banco de México.

En respuesta a la evolución del panorama inflacionario, la institución decidió a principios de noviembre reducir la tasa de interés al 7,25 %, lo que representó el undécimo recorte consecutivo y el tercero de 25 puntos base, tras cuatro reducciones de 50 puntos, en línea con su evaluación de las condiciones actuales.