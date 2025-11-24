México

Apertura del índice de referencia de la BMV este 23 de noviembre

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión sin cambios para el índice mexicano, que empieza la sesión del domingo 23 de noviembre con una variación del 0%, hasta los 61.877,27 puntos, tras la apertura. Si confrontamos la cifra con días pasados, el indicador encadena dos sesiones seguidas sin una tendencia positiva ni negativa.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC registra una disminución 0,17%; por contra en términos interanuales acumula aún un ascenso del 15,22%. El índice BMV se sitúa un 3,8% por debajo de su máximo en lo que va de año (64.321,27 puntos) y un 26,39% por encima de su cotización mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

